'Eisen gemeente Katwijk houden nieuwbouw voormalig vliegveld Valkenburg op'

Het grootste deel van de geplande vijfduizend nieuwe woningen zou op Katwijks grondgebied moeten komen. Nadat het vliegkamp in 2006 officieel werd gesloten, duurde het nog tot 2013 voordat er een masterplan was opgesteld voor het oude defensieterrein. Er zou een combinatie van villa's, waterwoningen, natuur- en recreatiegebieden moeten komen. Rijk en gemeente trokken er twaalf tot vijftien jaar voor uit. De eerste bewoners zouden in 2020 in hun huis kunnen trekken. Maar er blijkt nog steeds geen paal te zijn geslagen, er is zelfs nog geen bestemmingsplan vastgesteld.

Wat is het probleem? Alleen al die vraag stellen leidt bij betrokken partijen tot vlekken in de nek. Gemeenten en Rijksvastgoedbedrijf staan 'over meerdere zaken tegenover elkaar', laten woordvoerders weten. Tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer bleek dat Katwijk de afgelopen maanden de plannen op een aantal punten wil aanpassen waar het rijk niet zonder meer in meegaat. Zo zou Katwijk willen schuiven in het (luxe) woningaanbod terwijl het rijk zichzelf heeft opgelegd vooral voldoende betaalbare woningen te bouwen.

'Katwijk wil wijzigingen die het rijk moet betalen'

Katwijk wil bijvoorbeeld ook dat het rijk zorgt voor extra veel parkeerruimte bij de openbaar vervoerhaltes. 'Er zouden ruim drieduizend parkeerplaatsen moeten komen, terwijl de parkeergarage onder het Plein hier voor de deur vijfhonderd plaatsen heeft. Dat is zes keer zoveel', houdt een ambtenaar van het Rijksvastgoedbedrijf de Tweede Kamerleden voor.

De gemeente Katwijk komt daarmee terug op gemaakte afspraken, zo lieten de ambtenaren de Tweede Kamer weten. Het rijk zou opdraaien voor de extra kosten, zo'n 150 miljoen euro. 'Maar ik heb de opdracht van de minister om met zwarte cijfers te schrijven', zegt de betrokken ambtenaar. 'Men denkt weleens dat we winst willen maken, dat is niet zo. Ik wil quitte spelen.' Een bemiddelingspoging door de provincie Zuid-Holland liep tot nu toe op niets uit.

'Doel is de schop zo snel mogelijk de grond in'

Minister Stientje van Veldhoven (Wonen) zei afgelopen dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer dat ook zij het oponthoud beu is. Zij overweegt een aanwijzing te doen. Dat is een dwingende maatregel om de boel op gang te brengen. Eind januari staat een volgend gesprek gepland tussen gemeenten en de verantwoordelijke minister voor het Vastgoedbedrijf, minister Raymond Knops.

Tot die tijd wil de gemeente Katwijk niets over de problemen zeggen, behalve een schriftelijke verklaring. Daarin staat: 'De gemeente draagt voor dat overleg oplossingen aan voor de thema's waarover nog discussie is tussen de betrokken partijen. Doel van het gesprek is dat de schop zo snel mogelijk de grond ingaat!' Als dat overleg opnieuw mislukt, mag minister Van Veldhoven van de Tweede Kamer haar aanwijzing gaan afstoffen.

