Toch geen lokaal vuurwerkverbod in Den Haag

Er komt vooralsnog geen vuurwerkverbod in Den Haag. De Haagse gemeenteraad heeft een debat daarover afgeblazen, is donderdagmiddag besloten. En nu het kabinet heeft aangekondigd met maatregelen te komen, lijkt er ook geen meerderheid meer te zijn voor het instellen een lokale ban op het afsteken van vuurwerk.

Aanvankelijk leek het erop dat er in de Haagse raad een meerderheid was voor een vuurwerkverbod. Een flink aantal partijen was van plan om tijdens de raadsvergadering, donderdagmiddag, een motie voor zo'n lokaal afsteekverbod in te dienen. Maar D66 en ChristenUnie/SGP hebben tijdens de vergadering van het presidium – het dagelijks bestuur – van de raad het voorstel om over het vuurwerkverbod te praten, tegengehouden. Ook waarnemend burgemeester Johan Remkes was er niet voor om hier nu in de raad over te praten, melden meerdere bronnen in het stadhuis.

Volgens fractieleider Dennis Groenewold van D66 is de afgelopen week veel gebeurd in de landelijke politiek. 'Het lijkt erop dat er een verbod komt op knalvuurwerk en pijlen', constateert hij. 'Als dat er landelijk komt, is dat voor ons voldoende.' Zijn partij wil daarom liever regelgeving van het kabinet afwachten.

Bespreekbaar

Vorige week verklaarde Groenewold nog dat een lokaal vuurwerkverbod wat hem betreft bespreekbaar is. Daarom steunde hij toen ook het plan om er donderdag in de Haagse raad erover te debatteren. Nu het kabinet waarschijnlijk met maatregelen komt, is dat voor hem voldoende. 'Wij zijn niet voor een totaalverbod', zegt hij. 'Onze mogelijke steun aan een lokaal verbod was alleen als tijdelijke maatregel, tot er landelijk een beslissing zou vallen.'

Voor Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP waren er twee redenen om donderdag geen debat te willen voeren. De eerste is een meer procedurele: nu het kabinet heeft aangekondigd dat er landelijke maatregelen komen, is de spoedeisendheid verdwenen.

Ultiem drukmiddel

En het tweede is dat hij voorstander was van een lokaal verbod 'als ultiem drukmiddel op het kabinet', omdat dat de afgelopen jaren steeds weigerde maatregelen te nemen te vuurwerk. Grinwis: 'Maar vorige week zag je dat de teerling werd geworpen, het beton werd gestort. Het kabinet komt binnenkort met een voorstel. En in de Tweede Kamer is ook een meerderheid om het te regelen. Dus daar is wel wat gebeurd.'

De grote voorstanders van een Haagse, lokaal, vuurwerkverbod zijn teleurgesteld. 'Dit is heel slecht. Den Haag zou zich net als de andere grote steden moeten uitspreken', vindt de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, Robert Barker. 'Nu kiest Den Haag ervoor af te wachten en op onze handen te gaan zitten.'

Teleurstellend

Hij noemt de opstelling van D66 en ChristenUnie om niet in te stemmen met een debat teleurstellend. 'Een onverstandige keuze. We hadden kunnen laten zien dat we voorop lopen in plaats van te volgen.'

Ook coalitiepartij GroenLinks vindt het jammer dat er in ieder geval voorlopig geen vuurwerkverbod komt in de stad. 'Een gemiste kans om de druk op het kabinet verder op te voeren om met een landelijk verbod te komen', aldus fractievoorzitter Arjen Kapteijns. 'Het zijn vooral de grote steden waar de hulpverleners in de vuurlinie staan. Jammer dat we het als Den Haag niet aandurven om net als Amsterdam en Rotterdam te laten zien dat het ons menens is.'

Lokaal regelen

Vorige week werd duidelijk dat de Partij voor de Dieren samen met D66, Haagse Stadspartij, PvdA en ChristenUnie/SGP een debat wilden over een vuurwerkverbod. Hun inzet was om dat lokaal in Den Haag te regelen. Hart voor Den Haag/Groep de Mos en VVD zijn tegen. Die partijen willen alleen knalvuurwerk en pijlen verbieden. Maar als de voorstanders steun hadden gekregen van een aantal kleinere partijen in de raad – en daar zag het wel naar uit – zouden ze toch een meerderheid hebben gekregen.

Enkele partijen willen nu proberen om toch nog over een vuurwerkverbod te praten tijdens de evaluatie van de jaarwisseling, over enige tijd.

