Lege flessen voor Australië stromen binnen bij achtjarige Dean: 'Overspoeld met emoties'

Gevolg: een bomvolle garage van het gezin Achterberg aan de Alphense Mandenvlechter. 'Hartverwarmend', noemt moeder Madelinde de nog steeds binnenstromende donaties. 'Ik val van de ene in de andere verbazing. We krijgen lieve brieven van mensen die spontaan hun hulp aanbieden en flessen verzamelen. Daar zijn we heel dankbaar voor. We worden overspoeld met emoties.'

Al een jaar lang haalt Dean lege flessen op om geld in te zamelen voor het goede doel. Aanvankelijk was dat Stichting Dierenlot. Eenmaal geconfronteerd met heftige beelden van de allesverwoestende branden in Australië wil Dean de opbrengst van het statiegeld spenderen voor hulp aan dieren die daar zijn getroffen, zoals koala's en kangoeroes.

Dierenambulance

Niet alleen mensen van binnen en buiten Alphen bieden hun hulp aan, ook diverse ondernemers en organisaties doen dat. Zo levert de plaatselijke dierenambulance een bijdrage door statiegeld af te staan en auto's ter beschikking te stellen om de lege flessen mee weg te brengen. Die flessen mag Dean weer inleveren bij supermarkt Jumbo in de Alphense Herenhof, die ook een donatie gaat doen.

Dean met medewerkers van de dierenambulance in Alphen | Foto: Madelinde Achterberg

Andere ondernemers uit Alphen die zich bij de actie hebben aangesloten, zijn kledingwinkel SD Creation (gaat een item van Tommy Hilfiger of Calvin Klein veilen en doneert het volledige bedrag), keurslager Loek van Vliet (laat Dean een dagje meehelpen met de verkoop van worsten en staat een deel van de opbrengst af) en Complete Skincare, de schoonheidssalon van Madelinde, die 2,50 euro van elke gezichtsbehandeling schenkt aan het goede doel.

'Krijgen er een kick van'

'We hadden niet verwacht dat het zo groot zou worden', geeft de moeder van Dean toe. 'Dean zei ook dat het nu wel erg druk wordt. Hij is pas acht, dus voor hem is het best wel heftig. Maar hij zei ook, toen hij op de bank zat: 'mooi hè, dat er zoveel lieve mensen zijn'. Dean is een beetje besmet door deze actie en wij krijgen er als ouders ook een soort kick van.'

Het gezin zou het ingezamelde geld graag willen doneren aan de natuurbeschermingsorganisatie IFAW of het Wereld Natuur Fonds. De actie van Dean gaat nog door tot eind januari, laat moeder Madelinde weten.

De flessenactie van Dean is via Facebook te volgen. Zijn familie mikt op een totaalopbrengst van duizend euro. Op dit moment is er een bedrag van boven de honderd euro ingezameld.

