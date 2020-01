Sportpark Prinses Irene in Rijswijk maakt frisse herstart met feestelijke opening hoofdveld

Nadat Haaglandia in april 2017 failliet ging, was het een tijd niet duidelijk wat er met het park en de gebouwen van de club zou gebeuren. Vier maanden na het faillissement lagen de velden er ongebruikt bij. Dat was Lammertink een doorn in het oog. Daarom besloot hij samen met een aantal andere initiatiefnemers het veld weer in ere te herstellen.

Sindsdien heeft het park een ware metamorfose ondergaan. De velden worden weer gebruikt door diverse sportverenigingen. Daarnaast is het de bedoeling dat het park een maatschappelijke functie gaat vervullen. Zo is het onder andere de bedoeling dat er op het sportpark een buurthuis komt.

Oud ADO - Oud RVC Celeritas

Na de officiële opening, die om 17.45 uur plaatsvindt, neemt een team van oud-spelers van ADO Den Haag het op tegen een team met oud-spelers van RVC Celeritas, de huidige bespeler van het sportpark. De wedstrijd wordt geleid door oud-scheidsrechter Roelof Luinge en de teams worden gecoacht door de Haagse voetbaliconen Aad de Mos, Theo van der Burch en Aad Kila.

De Mos, die vrijdag RVC Celeritas onder zijn hoede heeft, is als oud-speler en trainer van RVC bekend met het sportpark aan de Schaapweg. Hij koestert warme herinneringen aan die tijd. 'RVC was natuurlijk een hele grote naam in het amateurvoetbal. Er kwamen veel toeschouwers, twee- tot drieduizend, en in 1971 zelfs zesduizend bij een wedstrijd tegen Papendrecht voor het kampioenschap. Het was een mooie club.'

Sportpark Prinses Irene | Foto: Orange Pictures

Sociale impact

Over de wedstrijd van vrijdag kan De Mos nog niet veel zeggen. Het vernieuwde sportpark wenst hij het beste. 'Ik hoop dat het van de grond komt en dat het de sociale impact gaat hebben die de mensen in Rijswijk voor ogen hebben.'

De Mos is vrijdag ook te gast in het televisieprogramma Omroep West Sport. Daarin kijk hij vooruit op de tweede seizoenshelft van ADO Den Haag en de gebeurtenissen van de afgelopen weken. Het televisieprogramma met De Mos als gast is vrijdag vanaf 17.00 uur te zien op TV West.

