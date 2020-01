Geen voorrang voor kinderen uit de Haagse Rivierenbuurt: ‘Jullie helpen de buurt naar de testikels’

Kinderen uit de Haagse Rivierenbuurt krijgen definitief geen voorrang als er een sociale woning vrijkomt. Bewoner An Verwaal had de gemeenteraad om voorrang gevraagd omdat volwassen kinderen die in de Rivierenbuurt willen blijven wonen geen betaalbaar huis in de wijk kunnen vinden. Maar een burgerinitiatief dat Verwaal hierover heeft ingediend kreeg donderdagavond geen meerderheid.

Verwaal is geboren en getogen in de Rivierenbuurt. Om haar heen ziet zij dat volwassen kinderen tegen hun zin naar een woning buiten de wijk verhuizen. Verwaal: ‘Maar in de Rivierenbuurt is geen betaalbare woning meer te krijgen en als ze vrij komen, gaan ze naar anderen.’

Volgens Verwaal zijn er veel nieuwe woningen in de wijk gebouwd maar die zijn allemaal veel te duur voor de oorspronkelijke bewoners van de Rivierenbuurt. Dat betekent dat de kinderen noodgedwongen vertrekken naar een woning buiten de wijk en gezinnen uit elkaar worden gerukt. Tegelijkertijd komen er veel nieuwe bewoners met een dikkere portemonnee de wijk in. Daardoor verandert de sfeer in de Rivierenbuurt, vindt Verwaal.

Vluchteling in eigen stad

‘Jullie helpen de Rivierenbuurt naar de testikels. Wat moeten wij doen om een woning in onze eigen wijk te krijgen?’ zei ze tijdens de raadsvergadering. ‘Wij voelen ons vluchteling in onze stad.’

Haar oproep kreeg veel bijval in de raad. Alle partijen begrijpen dat gezinnen in de Rivierenbuurt bij elkaar willen blijven. Toch stemde een meerderheid tegen een voorrangsregeling omdat dit geen oplossing voor het probleem is.

Uitzondering is geen oplossing

'Ik heb met bewondering en respect naar het burgerinitiatief gekeken’, zei Lesley Arp van de SP. ‘Maar een uitzondering maken voor een specifieke wijk is geen oplossing.’ Dat vindt ook Marielle Vavier van GroenLinks. ‘Ik snap de bewoners in de Rivierenbuurt heel goed, maar één wijk uitzonderen lost niets op. We moeten in heel Den Haag meer sociale woningen bouwen.’ Peter Bos van de Haagse Stadspartij is ook geen voorstander van een voorrangsregeling. Bos: ‘Met zo’n regeling komen er geen sociale woningen bij.’

Wethouder Martijn Balster (PvdA) zei dat hij een enorme waardering heeft voor het burgerinitiatief. Maar hij wil geen voorrang geven aan kinderen uit de Rivierenbuurt. Balster: ‘Er zijn heel veel andere urgente gevallen. Mensen die gescheiden zijn bijvoorbeeld. Maar de oplossing is niet om een voorrangsregeling voor de Rivierenbuurt in het leven te roepen. We moeten vooral veel meer betaalbare woningen bouwen.’

Burgerinitiatief weggestemd

Hart voor Den Haag/Groep de Mos en de PVV zien juist wel mogelijkheden voor een voorrangsregeling. ‘Ik ben gegrepen door het initiatief’, zei William de Blok van Groep de Mos. En PVV’er Karen Gerbrands ‘steunt het initiatief van harte’. Gerbrands: ‘Dit stadsbestuur zet de deur wijd open voor kansarmen die onze stad overspoelen. Wij willen dat Hagenaars voorrang krijgen.’

Toch werd het burgerinitiatief weggestemd. Maar An Verwaal laat de moed niet zakken. ‘Ik geef niet op. Jullie zijn er voor ons. Niet voor expats,’ beet ze de raad toe.

