Chinees Nieuwjaar: zo wordt dat gevierd in Den Haag

Xinnián kuàilè ofwel Gelukkig Nieuwjaar. Over de hele wereld wordt zaterdag 25 januari Chinees Nieuwjaar gevierd en ook in Den Haag zal het feest niet onopgemerkt voorbij gaan. Met de traditionele Leeuwen- en Drakendans in het hartje van het Haagse Chinatown en optredens in het stadhuis wordt het jaar van de Rat ingeluid. Wat is de betekenis van het knaagdier rat en waarom liggen er overal rode envelopjes?

Jaar van de Rat

Volgens de Chinese jaartelling begint het jaar 4.717 en dat is het Jaar van de Rat. De Chinese astrologie heeft twaalf andere tekens dan de westerse dierenriem. Het afgelopen jaar was het Jaar van het Varken. Nu is het eerste dier van de twaalfjarige cyclus aan de beurt, de rat. Ben je in het jaar van de Rat geboren dan ben je volgens de Chinese astrologie een perfectionist. Tegelijkertijd ben je een vriend voor het leven. Ratten zijn geboren in 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 en 2020. Bekende Haagse Ratten zijn (en dan hebben we het dus over de dierenriem!) Barry Hay, Michael Boogerd en Dinand Woesthoff.

Wat eet je met Chinees Nieuwjaar?

Geen feestdag zonder speciaal eten. Gaan op 31 december de oliebollen en appelflappen over de toonbank, met Chinees Nieuwjaar zijn er talrijke traditionele gerechten zoals de kleverige cake naian gao die bekend staat als nieuwjaarscake. Ook het aantal gerechten dat je op tafel zet heeft een betekenis, zo brengt negen gerechten op tafel geluk. Een vis serveren betekent voorspoed. De vis wordt van kop tot staart opgediend, dat betekent een goed begin en een goed einde.

Kijk hier hoe je zelf de nieuwjaarscake maakt.

Hong Bao, de rode envelop

Tijdens feestelijkheden zoals Nieuwjaar worden er in China Hong Boa (letterlijk vertaald, rode envelop) uitgedeeld. De kleur rood staat voor voorspoed en geluk. De Hong Boa zijn gevuld met geld. In China geven werkgevers Hong Boa aan het personeel, ouders geven het aan hun kinderen.

Draken- en Leeuwendansen

Om het Chinees Nieuwjaar te vieren worden Draken- en Leeuwendansen gedaan. De dansen staan voor het verspreiden van geluk en voorspoed. De Draak wordt gedanst door een groep mensen die de stokken vast houden waarop het lijf en de kop van de draak vast zit. De Leeuw wordt door twee personen gedanst, één in de kop en één in de staart. Om de Leeuw te belonen krijgt hij een krop sla en Hong Boa. De dansers worden begeleidt door livemuziek. Vuurwerk om de boze geesten mee weg te jagen, zal ook niet ontbreken. Het vuurwerk wordt afgestoken door een bevoegd pyrotechnieker verzekert de organisatie.

Zaterdag start om 10.30 uur de Draken- en Leeuwendans op het Haagse Spuiplein. Daarna volgt een optocht vanaf het stadhuis door Chinatown naar het Plein. Mis je het optreden in het stadhuis dan heb je 's middags nog een kans. Vanaf 12.45 uur is de openingsceremonie op de Gedempte Burgwal. Aansluitend is de draken- en leeuwendans optocht met knalvuurwerk door heel Chinatown.

Optredens: van Chinees acrobatiek tot OG3NE

In het stadhuis zijn vanaf 12.30 uur verschillende optredens. Uit de provincie Gansu, met ongeveer 30 miljoen inwoners, komt de Gangsu Art Troupe.

Om 14.00 is een optreden van OG3NE. De vocalgroep van de zussen Lisa (24), Amy en Shelley (23) is niet alleen in Nederland populair, want ook in China kent men de dames, meldt de organisatie.

Tussen 14.30 en 17.00 zullen verschillende Chinese en Nederlandse artiesten in het stadhuis optreden.

