Bijna miljoen euro beschikbaar om werk in de zorg te verlichten

Van technologische hulpmiddelen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, tot foefjes om het werken in verpleeghuizen makkelijker te maken. Om innovaties in de zorg te stimuleren, zijn via verschillende overheden al een tijdje subsidies beschikbaar. Na Europese en landelijke subsidiepotjes, is het nu ook mogelijk om in de regio geld aan te vragen.

'De zorgsector in Zuid-Holland doet het heel goed, maar het netwerk is erg versnipperd', legt Bas Vollebregt van de MRDH uit. Vollebregt is wethouder in Delft en portefeuillehouder Kennis en Innovatie bij het samenwerkingsverband. 'Samenwerking tussen bedrijven en zorgverleners kan innovatie in de zorgsector verder helpen. Wij willen die samenwerkingen financieel ondersteunen, waardoor vernieuwingen in deze sector een boost krijgen.'

Incontinentieluier met sensor

Wat innovatie voor de zorg kan betekenen weten ze bij WelThuis. Bij de zorginstelling, met vestigingen in onder meer Gouda en Zoetermeer, gebruiken ze inmiddels enkele slimme technieken. 'De werkdruk door personeelstekorten is hoog', vertelt Nathalie Klos van het verpleeghuis Vivaldi van zorginstelling WelThuis in Zoetermeer. 'We zoeken actief hulpmiddelen die ons personeel kunnen helpen.'

Al enkele jaren wordt een incontinentieluier gebruikt met een sensor die waarschuwt wanneer de luier verzadigd is. Dat voorkomt onnodig wisselen. Sinds vorig jaar ligt bij enkele cliënten meetapparatuur onder de matras, om doorligwonden te voorkomen.

Het apparaat registreert wanneer een patiënt op het bed gaat liggen, welke beweging die maakt en of de verpleging moet helpen met omdraaien. Het scheelt volgens Klos veel tijd en onnodig werk. 'In de oude situatie werkten we met aftekenlijsten, maar wisten we niet of een patiënt in de tussentijd zelf al had bewogen of niet. Nu kunnen we dat aflezen en worden we op tijd gewaarschuwd als we moeten helpen.'

Subsidies helpen start-ups verder

Het Delftse bedrijf Momo Medical bedacht het apparaat drie jaar geleden. Dankzij landelijke subsidies was het mogelijk om het product beter aan te laten sluiten bij wat instellingen nodig hebben. 'Wat kan een verpleegkundige écht helpen om hun werk beter te doen', vertelt Yanick Mampaey van Momo Medical. 'Doe je dat niet, dan ben je jaren bezig met iets dat misschien helemaal niet gebruikt gaat worden.'

Dat contacten met het gebruikersveld essentieel zijn om innovaties te verbeteren, heeft het Delftse bedrijf in de praktijk ervaren. Samen met WelThuis wordt de bedsensor daarom doorontwikkeld, waardoor zorgpersoneel bijvoorbeeld ook op afstand patiënten in de gaten kan houden.

Het maakt de zorg sexy

'We willen natuurlijk niet toe naar minder mensen aan het bed, want sociaal contact is belangrijk', besluit Nathal Klos. 'Maar dit is wel de toekomst waar we denk ik nog echt veel meer uit kunnen halen. Daarnaast maakt het de zorg ook sexy om in te willen werken. Absoluut.'