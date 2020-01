Kunstmuseum Den Haag en Museum De Lakenhal scoren pronkstukken

Alle drie de werken, die Mondriaan maakte tussen 1898 en 1905, zijn ontstaan in de periode dat hij in Amsterdam woonde. Hij tekende en schilderde toen regelmatig boerenlandschappen langs de rivieren de Amstel en het Gein. De nieuwe aanwinsten van het museum zijn een 'brug naar een nieuwe periode waarin Mondriaan zich vrij waant van traditie en volop experimenteert met zijn vormentaal en kleurgebruik', aldus het museum.

Het werk op papier is geschonken door de familie van een Haagse ondernemer die de tekening voor de Tweede Wereldoorlog heeft gekocht. De aankoop van de twee schilderijen is tot stand gekomen dankzij geld vanuit de Vrienden van Kunstmuseum Den Haag, het voormalige Gemeentemuseum.

Grondlegger Leidse fijnschilderkunst

Museum De Lakenhal heeft het schilderij 'De Schilder in zijn werkplaats' van Gerrit Dou aan haar collectie kunnen toevoegen. Gerrit Dou was de allereerste leerling van Rembrandt. 'Deze bijzondere aankoop toont de invloed van zijn leermeester, maar getuigt ook al van Dou's unieke, eigen talent', aldus De Lakenhal. 'Dit past uitstekend in de collecte van het museum', zegt Haro Schultz van Haegen, voorzitter van de vriendenvereniging van De Lakenhal. 'Het laat ook nog eens goed zien dat Leiden zo'n broeinest is geweest van kwaliteit en vindingrijkheid.'

Gerrit Dou ging in 1628 als 15-jarige in de leer bij de toen pas 22-jarige Rembrandt. Toen zijn leermeester zich vier jaar later in Amsterdam vestigde en daar een steeds vlottere verftechniek ontwikkelde, ging Dou zich in Leiden juist toeleggen op virtuoze, uiterst precies geschilderde kabinetstukjes met veel aandacht voor stofuitdrukking. Hij wordt daardoor gezien als de grondlegger van de Leidse fijnschilderkunst. 'De Schilder in zijn werkplaats' is mogelijk het eerste werk dat Dou als zelfstandige schilder afleverde. 'Het werk laat zien hoe hij net zoals Rembrandt al vroeg een kenmerkend zelfbewustzijn ontwikkelde, als onafhankelijke schilder', schrijft het museum.

