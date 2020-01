Pollepel door keel en gat in schedel: moord op Edward Moonen na 30 jaar weer onder de aandacht

Dertig jaar na de gruwelijke dood van zijn broer Edward weet Peter Moonen nog altijd niet wie er achter de moord zit. 'Het bloed zat tot aan het plafond', zegt Peter. 'Gat in zijn schedel, een pollepel dwars door zijn keel en ze hadden hem nog een klaplong getrapt op de gang.' Edward was fervent hobbyfotograaf en had dus ook apparatuur in huis. Zijn moordenaars leggen Edward's lichaam voor de schouw neer, met zijn kapotte hoofd op een kussen en maken foto's met zijn eigen fototoestel.

'Dat vonden ze blijkbaar leuk ofzo. Ze hebben geprobeerd het rolletje eruit te halen, maar dat lukte niet. Zodoende heeft de politie de foto's in handen gekregen en ik heb ze ook gezien. Dat is verschrikkelijk natuurlijk, dat blijft op je netvlies staan. Je denkt alleen maar: 'had ik ze maar in mijn klauwen gehad, dan was het heel anders met ze afgelopen.'

15.000 euro beloning

De moord op Edward Moonen is een van de 52 zaken op de coldcasekalender van 2020. Justitie heeft 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar de dader. 'Ik hoop wel dat het wordt opgelost', al heeft Peter daar weinig hoop op.

Volgens Peter zitten er drie Oost-Europeanen achter de moord op zijn broer. Waarom Edward precies vermoord is, is nooit vast komen te staan. Peter wil het uitzoeken en vraagt een aantal paragnosten om hulp. Een van hen vertelt hem dat Edward gebruikt werd om drugs te vervoeren. Als hij daar achter komt en geld eist, zou dat hem fataal geworden zijn.

'Er is iets met je'

Peter vertelt dat hij in de periode voor de moord wel iets vreemds merkt aan zijn broer. De twee hadden ruzie - 'dat gebeurt in alle families' - maar als Edward later met een knuffel verschijnt op de verjaardag van een van de kinderen van Peter vindt hij dat er iets met zijn broer aan de hand is. Als Peter ernaar vraagt zegt die: 'Ik ben wat aan het uitzoeken.' Wat dat was is Peter nooit te weten gekomen. 'Want een week later was het gebeurd.' Nu zegt hij: had ik maar doorgevraagd.

De moord op Edward Moonen kreeg in 1990 maar weinig aandacht tot frustratie van Peter. 'Als een crimineel wordt vermoord staan de voorpagina's er vol van. Bij hem stond op pagina drie zo'n stukkie', vertelt Peter terwijl hij een gebaar maakt met zijn duim en wijsvinger om aan te geven dat het gaat om een stukje van een paar regels.

Strijd om politiedossier

Peter Moonen strijdt al jaren om het politiedossier van de moord op zijn broer. 'Ik ben wel op het bureau geweest en daar lag een dossier, maar ik mocht het niet kopiëren, alleen maar overschrijven. Vorig jaar probeerde hij zelfs via de rechter het dossier te bemachtigen, maar ook dat liep spaak. Dat zijn broer nu op de coldcasekalender staat, daar is Peter toch wel blij mee: 'Ik vind het goed dat hij erop staat.' Hij zucht en wrijft in zijn handen. 'Hij is vermoord. Als je ouder wordt en je meer tijd hebt, dan ga je je er meer mee bezighouden. Ik droom erover en dat soort gekkigheid, het is een beetje heel vervelend...'

