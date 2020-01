Ingangen tunnel RijnlandRoute worden verlicht met zonlicht

De techniek die wordt gebruikt heet Solar Optic Fiber. 'Licht wordt van de ene naar de andere plek getransporteerd zonder verlies onderweg en zonder dat daar aanvullende energie voor nodig is', zegt Onno Sminia, innovatiemanager bij aannemer Comol5. 'Het feit dat we 'gratis' zonlicht krijgen op een plek waar dat tot voor kort onmogelijk was, is natuurlijk geweldig.' De techniek is niet nieuw: in het buitenland wordt het al gebruikt in scholen en kantoren. Volgens de aannemer is het voor het eerst dat deze manier van verlichting wordt geïnstalleerd in een tunnel.

Zo werkt het systeem | Foto: RijnlandRoute

Boven de tunnel worden lenzen neergezet die zonlicht opvangen en meedraaien met de zon. Via bundels glasvezel wordt het licht de tunnel ingebracht. In de eerste honderd meter van het plafond komen armaturen in de vorm van een sterrenhemel.

Ogen laten wennen

'Hoe meer licht er buiten is, hoe meer licht er nodig is in de tunnelmond om ogen van weggebruikers te laten wennen. Het mooie van gebruik van zonlicht is dat er dan automatisch ook meer zonlicht de tunnel in komt', zegt de aannemer. 'Dat klinkt simpel. Anderzijds zitten er ingewikkelde berekeningen onder om ervoor te zorgen dat het lichtniveau in de tunnelmonden kan worden geregeld op basis van het lichtniveau buiten, zodat we aan de eisen van de landelijke tunnelstandaard kunnen voldoen.'

Dit is de glasvezelkabel die wordt gebruikt | Foto: Rijnlandroute

De RijnlandRoute wordt de nieuwe weg van Katwijk via de A44 naar de A4 bij Leiden. Tussen Leiden en Voorschoten wordt een ondergrondse tunnel aangelegd. Op dit moment wordt de tunnel geboord, de verwachting is dat de boor in het voorjaar klaar is met de eerste tunnelbuis. Later dit jaar wordt dezelfde afstand nog een keer afgelegd voor de tweede buis. In 2022 moet de weg worden geopend voor het verkeer.

