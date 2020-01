Tim en Tom Coronel rijden voor derde keer op rij Dakar Rally uit

Het is Alphenaar Tim Coronel en zijn tweelingbroer Tom voor de derde keer op rij gelukt om de Dakar Rally uit te rijden. De broers eindigden op de 27e plaats in de auto-categorie van de race, die voor het eerst in Saudi-Arabië plaatsvond.

'We did it again', aldus Tom Coronel. De broers moesten het met hun zelfgebouwde auto opnemen tegen topcoureurs die de beschikking hebben over een fabrieksauto. De winst in de categorie auto's ging naar de Amerikaanse Carlos Sainz (57). De hoogste Nederlander in de auto-categorie was Bernhard ten Brinke die als zesde eindigde.

Het Firemen Dakar Team onder leiding van Richard de Groot uit Noordwijkerhout eindigde op de dertiende plaats in het eindklassement voor vrachtwagens. Het team reed voor de eerste keer in een fabrieks-Renault Truck en met resultaat. Ze eindigen als tweede Nederlandse team op plek 13, zo hoog zijn ze nog nooit geëindigd.

'Zoveel lol onderweg'

De rally door Saudi-Arabië duurt 12 dagen en is 7500 kilometer lang. Ondanks het harde werken, hebben de gebroeders Coronel ook genoten tijdens de race. 'We hebben zoveel lol samen onderweg, maar wat een mooi land is dit ook. Elke honderd kilometer komen we in een nieuw gebied. We zitten echt met verbazing in de auto te kijken naar wat we allemaal tegenkomen', zei Tim al tijdens de rustdag halverwege de race.

In de voorlaatste etappe donderdag hadden de broers nog wat problemen. De koeling ging stuk en de auto kwam vast te zitten in het zand. 'We waren even bang dat we moesten wachten op assistentie maar gelukkig konden we het zelf verhelpen. Dat kostte wel een uurtje', aldus Tim tegen mediapartner Studio Alphen. 'Later kwamen we nog even vast te zitten in het diepe zand.' Met wat hulp wisten de twee hun weg weer te vervolgen, waardoor ze vrijdagmorgen aan de laatste etappe konden verschijnen.

Niet zonder gevaar

Dat de rally niet zonder gevaar is, blijkt wel uit de crash van de Nederlandse motorrijder Edwin Straver. De 48-jarige coureur verkeert nog altijd in levensgevaar nadat hij donderdag in de elfde etappe van de Dakar Rally ten val raakte. Artsen ter plaatse hebben hem gereanimeerd. In kritieke toestand werd hij vervolgens met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht waar werd geconstateerd dat hij een van de bovenste nekwervels heeft gebroken.

