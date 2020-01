Ontslagvergoeding bestuurder Gemiva-SGV na me too-affaire: 'Krijgt het slachtoffer ook 75.000 euro?'

Een bestuurder van gehandicaptenorganisatie Gemiva-SGV is per 1 februari ontslagen, nadat de man zich ongepast had gedragen richting een medewerkster van Swetterhage in Zoeterwoude. De kantonrechter heeft bepaald dat de man een vergoeding van 75.000 euro meekrijgt.

De bestuurder werd al in juni 2019 op non-actief gesteld en in augustus vorig jaar besloot de raad van toezicht dat hij niet meer terug kon komen nadat uit extern onderzoek was gebleken dat de man zich inderdaad ongepast had gedragen tegenover een vrouwelijke collega.

Medewerkers van Swetterhage reageren op het intranet van Gemiva-SGV geïrriteerd op de ontslagvergoeding van de bestuurder die ook wel bekend staat als 'Mr Hundertwasser'. Die naam kreeg hij omdat hij extra geld inzamelde voor een bijzonder dagbestedingsgebouw dat geïnspireerd is op het werk van de Oostenrijkse architect Hundertwasser.

Felle reacties

'Krijgt het slachtoffer dan ook 75.000 euro?', is een van de reacties. 'Het lijkt wel of misdragingen worden beloond'. Iemand anders zegt: 'Overal vragen voor een donatie voor het Hundertwasser-gebouw en er dan zelf met het geld vandoor gaan'. En: 'Leuk bedrag. Daar kan hij een flinke donatie voor het Hundertwasser-project mee doen.'

Arbeidsrechtadvocaat Mariska Aantjes kent niet alle ins -en outs van deze zaak, maar heeft wel begrip voor de reacties. 'Ik snap de verbazing wel. Uit het feit dat er wel een transitievergoeding is toegekend blijkt dat de rechter van oordeel is dat de man niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld', zegt ze. 'Het zou logischer zijn dat als bewezen is dat de man zich ongepast heeft gedragen er juist geen transitievergoeding wordt betaald. Ik vind dat opmerkelijk'.

'Bestuur handelde zorgvuldig'

Tony Aalbers, de voorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad van Gemiva-SGV is milder in zijn oordeel: 'Wij als medezeggenschapsraad kunnen ons vinden in de procedure die de raad van bestuur heeft doorlopen. Inhoudelijk heeft de medezeggenschapsraad besloten geen oordeel te vellen, aangezien wij de feiten niet in kunnen zien en dus ook niet kunnen oordelen.'

De medezeggenschapsraad denkt dat het bestuur zorgvuldig heeft gehandeld. 'Het is nu goed afgehandeld.' De afkoopsom vindt Aalbers niet vreemd. 'Dat gebeurt wel vaker. We nemen aan dat dat zorgvuldig is gegaan.' Gemiva-SGV kon vrijdag niet reageren.