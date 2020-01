Rijswijkse Hans pakt sportpark Prinses Irene aan: 'Wil graag iets terugdoen voor de maatschappij'

Lammertink was jarenlang samen met ondernemer Harry Ballemaker hoofdsponsor van voetbalclub Haaglandia. Tot de twee de stekker eruit trokken. Bijna drie jaar na het faillissement van de club, is sportpark Prinses Irene vrijdagavond door burgemeester Bezuijen en wethouder Lugthart heropend. Waar veel meer moet gaan gebeuren dan voetbal alleen.

'Ik heb heel veel met voetbal, maar ik vind de breedtesport ook heel belangrijk', legt hij uit. 'Het is hier zo'n mooi en groot complex, waarvan we denken: hier is meer te doen dan alleen voetbal.'

'Niets doen is niets voor mij'

Lammertink had het vroeger niet breed. Hij groeide op in een 'armoedig gezin'. Maar met een succesvol bouwbedrijf ging het hem uiteindelijk financieel voor de wind. 'Nu ben ik met pensioen, maar niets doen is niets voor mij.'

Binnen no time stampten Lammertink en Ballemaker een compleet gerenoveerd sportpark uit de grond. 'Het terrein lag al even braak', vertelt Lammertink. 'En toen vroegen Harry en ik ons af: wat kunnen we ermee? Laten we eens kijken of we iets op dat complex kunnen doen.'

'Makkelijk voor ouders, opa's en oma's'

Bij het uitwerken van de plannen worden nieuwe woonwijken in de omgeving niet vergeten. Want hoe mooi zou het zijn als alle kinderen naar één sportpark kunnen? Lammertink: 'We proberen te realiseren dat hier meerdere sporten gedaan kunnen worden.' Volgens hem een stuk makkelijker voor ouders, opa's en oma's.

De ondernemers hechten verder ook zeker waarde aan het sociale aspect. Er wordt al gevoetbald en er is een korfbal- en frisbeevereniging. 'Maar we willen er ook zijn voor alleenstaanden, kinderen of mensen die vereenzamen', legt Lammertink uit. Een soort gezellig buurthuis op een sportpark.

Het hoofdveld van RVC Celeritas is door gemeente Rijswijk betaald. Verder moeten Lammertink en Ballemaker het doen met gemeentelijke steun. 'Maar ze werken overal aan mee.' Er ligt nu een verzoek bij de gemeente of mensen met behoud van hun uitkering vrijwilligerswerk mogen gaan doen op het complex. 'Daar denken ze nu over na om te kijken of dat mogelijk is.'