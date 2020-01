Honderdduizend bomen borduren: 'Een mooie manier om te kalmeren'

Met nog minder dan een week te gaan treft Vrugt, samen met een team van vrijwilligers, de laatste voorbereidingen in haar eigen werkplaats. Bij de actie komt nog heel veel kijken: 'Honderd vierkante meter stof, vijftig kilometer garen, honderden naalden, een heleboel scharen, krukken, gigantische borduurtafels en, niet te vergeten, heel veel koekjes.'

Het is de namelijk bedoeling dat mensen komen helpen in het pop-up atelier van Vrugt bij het maken van het kunstproject. Op een doek van vier meter hoog en 25 meter lang wordt een kunstzinnig bos geborduurd. 'Ervaring is geen vereiste,' aldus de Haagse kunstenaar. Aan het eind van dit jaar, als het doek helemaal klaar is, wordt het in de vorm van een spiraal opgehangen. Op die manier vormt het een labyrint waar je naar binnen kunt lopen en je je tussen de bomen waant.

Minibos

Het kunstwerk zal begin 2021 onder meer in Panorama Mesdag en aansluitend in het Atrium van het stadhuis in Den Haag worden tentoongesteld. Uiteindelijk wordt het metershoge doek in 2022 opgesteld in de natuur en gebeurt er iets wonderbaarlijks: 'Als het doek klaar is, worden onderin zaden van bloemen en planten verwerkt. In de buitenlucht krijgen de zaden kans te ontkiemen. De stof van organische materialen zal vergaan. Dan gaan die planten groeien en ontstaat een minibos.'

Maar dat is slechts een klein deel van de honderdduizend bomen die Vrugt met dit project wil planten: 'In de hele periode dat wij het kunstwerk maken en tentoonstellen kunnen mensen, organisaties en bedrijven donaties doen. Het grootste deel komt in de tropen, omdat bomen daar sneller groeien en er meer ruimte is.'

Verhalenverzamelaar

In totaal is er 75.000 euro nodig. Vrugt: 'Een belangrijk deel daarvan is al toegezegd door het Instituut van Natuureducatie. Dus wij zijn nog op zoek naar iets meer dan 50.000 euro. Dus iedereen die van de natuur houdt en graag meer bomen wil in Nederland en de wereld is van harte welkom om bij te dragen.'

Kunstenaar Sara Vrugt is geconcentreerd aan het borduren | Foto: Omroep West

Behalve geld zijn er dus ook handjes nodig om te borduren. Mensen kunnen bovendien langskomen in het pop-up atelier door hun natuurverhalen te delen met een verhalenverzamelaar. Deze zal de essentie op een poëtische manier samenvatten en die teksten worden geborduurd in de wortels van het doek.

Vier seizoenen

Behalve Den Haag, staat het pop-up atelier later dit jaar ook nog in drie andere steden. De vier locaties lopen volgens Vrugt gelijk op met de vier seizoenen: 'We borduren in de winter in Den Haag, in het voorjaar in Amsterdam, in de zomer in Leiden en in de herfst op een nog nader te bepalen locatie. En als het doek eenmaal klaar hangt en je het binnenloopt, dan kom je binnen in de winter en zo loop je via de lente en de zomer naar de herfst. Zodat je de vier seizoenen ervaart als je door het geborduurde bos loopt.'

Kilometers garen | Foto: Omroep West

Wat Vrugt betreft wordt het een onvergetelijke ervaring: 'Het is prachtig om met elke steek die je zet je creatie te zien groeien. Je kan het ook elk moment aanpassen. Het is een trage techniek. Dat vind ik zelf heel fijn aan borduren. Haastig borduren werkt niet. Het is een mooie manier om te kalmeren. En dat is in deze tijd voor de meeste mensen ook heel prettig.'