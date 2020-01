Geen paniek bij Katwijk vanwege vele vertrekkende spelers

'Ik ben echt geen avond meer thuis', zegt Bruinink lachend. 'Ik kijk veel wedstrijden, pleeg veel telefoontjes en voer ook flink wat gesprekken. Ik verwacht dan ook dat we de komende tijd nog wat spelers kunnen presenteren die zich aan het einde van het seizoen bij Katwijk gaan aansluiten.'

Problematisch is de 'leegloop' trouwens niet volgens Bruinink. 'Je moet natuurlijk altijd zorgen voor een soort natuurlijke doorbloeding. Die doorbloeding is nu iets groter dan we dachten, maar dat is op zich niet erg. Volgend seizoen hebben we een nieuwe frisse trainer (Anthony Correia, red.) en met een frisse groep kan je weer jaren vooruit.'

Katwijk speelt tegen Scheveningen

Katwijk speelt zaterdag thuis tegen Scheveningen. Katwijk-speler Brandon Robinson kwam eind vorig seizoen over van Scheveningen naar Katwijk, maar kan daar nog niet op heel veel speelminuten rekenen. Desondanks tekende hij onlangs voor een langer verblijf op De Krom. 'De leiding heeft aangegeven dat ze heel tevreden met me zijn. Ze willen me absoluut niet kwijt. En ze zeiden ook dat ze mij er echt bij willen hebben als ze kampioen willen worden.'

De wedstrijd Katwijk - Scheveningen is zaterdag live te volgen via Zuid Holland Sport. Verder aandacht voor Rijnsburgse Boys - Noordwijk en FC Lisse tegen Hoek.