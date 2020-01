ADO traint in aanloop naar belangrijke wedstrijd besloten: 'Ik wil de pers er niet bij'

Dit weekeinde gaat de Eredivisie weer van start. Na de winterstop en het trainingskamp dat ADO Den Haag belegde in Zuid-Spanje, speelt de ploeg zondag in eigen stadion tegen RKC. Het puntenverschil tussen ADO, dat voorlaatste staat, en hekkensluiter RKC is twee punten. Een hele belangrijke wedstrijd dus voor beide ploegen.

De eerste volle trainingsweek in Nederland onder leiding van trainer Alan Pardew zit er bijna op. Op zaterdag is de laatste training voordat de wedstrijd tegen RKC Waalwijk op het programma staat. Vandaag werd er besloten getraind. De pers en supporters moesten na de warming-up vertrekken uit het stadion. 'We hebben een aantal nieuwe spelers en ik wil wat tijd met hen doorbrengen', zegt trainer Alan Pardew over de besloten training. 'De supporters kunnen er altijd bij zijn, het zijn goede fans, maar wat de pers betreft: die wil ik er eigenlijk niet bij hebben. Zo werkt het nu eenmaal, in de Premier League en misschien straks ook hier in Nederland', aldus Pardew.

Pardew kan zondag naar alle waarschijnlijkheid beschikken over de nieuwste aanwinst Christian Tudor Baluta. De 20-jarige middenvelder uit Roemenië wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Premier League-club Brighton & Hove Albion. Als de KNVB goedkeuring geeft, is de kans groot dat hij bij de selectie zit.

Vermoedelijke opstelling:

Tom Beugelsdijk is nog steeds herstellende van zijn polsbreuk, Danny Bakker is geschorst. Naar verwachting spelen de nieuwkomers Stubbs, Thomas en Van Buren. Wellicht dat aanvoerder Aaron Meijers zijn plaats moet afstaan aan De Bock en de kans is ook aanwezig dat Thomas niet speelt. Hij zal dan vervangen worden door Baluta.

Uitgelicht:

Eerder dit seizoen wist ADO op bezoek in Waalwijk met 0-3 te winnen. De doelpunten werden gemaakt door Beugelsdijk en Necid (2x).

Volg ADO Den Haag - RKC Waalwijk live bij Omroep West:

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en RKC Waalwijk is zondagmiddag live te volgen via Radio West (89.3 FM). Vanaf 16.40 uur doen verslaggevers Haniff Harharah en Pim Markering verslag van de wedstrijd. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.