Hangbuikzwijntje woont op negen hoog in een flat

Sambal Liliana - 80 kilo, schoon aan de haak - woont inmiddels drie jaar bij de familie Geson op negen hoog in de flat aan de Poptahof. Het gezin ontmoette het beestje toen het net was geboren, bij een boer in Naaldwijk. Vanessa was op slag verliefd.

Omdat het biggetje niet goed bij zijn moeder dronk, mochten de kinderen Sambal destijds mee naar huis nemen om haar met de fles te voeden. Ze zou eigenlijk weer teruggaan naar haar moeder als ze sterk genoeg was, maar Sambal bleef bij Vanessa en haar gezin wonen.

'Net een puber'

En daar zijn ze nog altijd erg blij mee. 'Ze is lief, maar ook heel lui. Eigenlijk is ze net een puber, alles gaat precies zoals zij dat wil', zegt Vanessa.

Vooral in het begin keken buurtbewoners vreemd op als ze Vanessa met een aangelijnde hangbuikzwijn de flat uit zagen komen. Maar inmiddels zijn ze eraan gewend. De buurvrouw heeft zelfs een bijnaam bedacht voor het beestje: 'speklap'. 'We zijn eraan gewend. Soms wil ze niet opzij in de lift, maar dan geven we haar een duwtje.'

Vanessa en haar kinderen laten hun hangbuikzwijntje uit. | Foto: Omroep West

Hangbuikzwijn als huisdier

Ook al komt het niet vaak voor, het is toegestaan om een hangbuikzwijn als huisdier te hebben, zegt Vanessa die het bij de gemeente checkte. 'Mits ze niet gevaarlijk is en geen overlast geeft in de flat. Volgens de gemeente hoef ik haar niet eens aan te lijnen.'

Toch doet ze dat wel, want Sambal niet het enige hangbuikzwijnhuisdier. In Delft woont nog een hangbuikzwijn, Bob. De twee hebben elkaar nog niet ontmoet. 'En dat houden we ook maar even zo', zegt Vanessa lachend. 'Zij is niet gesteriliseerd, dus ik denk niet dat ik haar in de buurt van Bob wil hebben.'

