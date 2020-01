Schaatsmuseum gered: 'Gelukkig, anders zou de geschiedenis op de vuilnishoop zijn gekomen'

Hun 600 mutsen en 700 paar schaatsen hebben een nieuw onderdak en daar zijn Toon en Wil van Kempen hartstikke blij mee. De collectie van schaats- en mutsenmuseum Koud aan de Dijk is vanaf vrijdag te zien in cultureel centrum De Zevensprong in Nieuwkoop. 'Anders zou een hele schaatsgeschiedenis op de vuilnishoop zijn gekomen, nu hebben alle spullen gelukkig een nieuw onderkomen', zegt Toon van Kempen (84).

Met pijn in het hart besloten Toon en Wil twee jaar geleden te stoppen met hun schaatsmuseum in De Hoef. 'We wilden het huis verkopen en kleiner gaan wonen. Uiteindelijk heeft onze dochter het huis gekocht en is er van de museumloods een gelijkvloerse woning voor ons gemaakt.'

Voor het museum was geen ruimte meer en daarom ging Toon opzoek naar een nieuwe plek. 'Het heeft best even geduurd, want ik wilde de juiste locatie hebben.' Het Friese Thialf en en andere ijsclubs toonden interesse. 'Maar ik wilde het daar niet, ik wilde het dichtbij huis, zodat ik er zelf ook af en toe naartoe kan.'

Schaatsen van koningin Wilhelmina en Emma

En dat lukte uiteindelijk bij De Zevensprong in Nieuwkoop, waar de collectie een vaste plek heeft gekregen. De schaatsen, mutsen en sleeën vormen volgens Toon een bijzondere verzameling. 'Er zitten ijzeren schaatsen bij van rond 1700 en ook schaatsen van koningin Wilhelmina en koningin Emma. Ik verzamelde alles wat met schaatsen te maken had.'

Komend jaar zal Wil nog regelmatig te vinden zijn in het nieuwe schaatsmuseum. 'Er komen vrijwilligers - allemaal schaatsliefhebbers - die mijn verhalen gaan vertellen. Maar die verhalen moeten nog worden overgedragen en dat heeft nog wel wat voeten in de aarde.'

Vrijdag, om 15.30 uur, opent de burgemeester het nieuwe schaatsmuseum.

