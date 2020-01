Arantxa Rus: 'Ik ben qua tennis op de goede weg en een stuk sterker dan een paar jaar geleden'

Arantxa Rus maakt komende week voor het eerst sinds 2013 weer haar opwachting in het hoofdtoernooi van de Australian Open. De op één na beste tennisster van Nederland, die vorig jaar liefst tien titels veroverde, heeft zich in Barcelona onder leiding van de Spaanse coach Julian Alonso uit de anonimiteit getennist.

De Monsterse moet eerlijk bekennen dat ze niet helemaal weet hoeveel zeges ze in 2019 nou precies achter haar naam had staan. 'Mijn trainer heeft het wel gezegd, maar ik heb vorig jaar zóveel wedstrijden en toernooien gespeeld', aldus Rus. Ze speelde, voornamelijk op het niveau onder de WTA-toernooien, liefst 103 wedstrijden en won er daarvan 78.

'Ik heb zo lang doorgespeeld, want iedereen zat zo dicht bij elkaar. Ik wilde per se in de top 100 eindigen en dat is me gelukt. Toen ik mijn naam zag in het hoofdtoernooi van de Australian Open, was dat wel een lekker gevoel.'

'Nieuwe trainingsmethode heeft goed uitgepakt'

De 29-jarige Rus staat momenteel 89ste en sinds 2013 stond ze niet meer zo hoog. 'Ik had het gevoel dat ik met mijn vorige trainer, Ralph Kok, niet verder kwam en ben in Spanje gaan samenwerken met Julian, die ik kende uit het circuit. Ik heb voor mezelf gekozen en de nieuwe trainingsmethode heeft goed uitgepakt', aldus Rus. 'Al had ik het in het begin wel moeilijk in Barcelona. Maar ik ben inmiddels heel goed gewend en de resultaten hebben natuurlijk ook meegeholpen.'

Het motto van haar Spaanse coach, 'veel uren maken en jezelf iedere dag met positieve energie willen verbeteren', heeft goed uitgepakt. 'Het is lastig om te zeggen of ik beter ben dan in 2012, toen ik 61ste stond. Maar ik ben qua tennis op de goede weg en ik ben een stuk sterker dan een paar jaar geleden geworden.'

Tien ITF-titels

Rus werd dit jaar beloond voor de gemaakte keuzes; in navolging van Kiki Bertens meldde ze zich af voor het Fed Cup-duel met Japan, in april. Rondom die ontmoeting won Rus twee toernooien in Italië en daarna volgden er nóg acht. Het veroveren van tien ITF-titels in één seizoen was nog geen speler gelukt.

Begin volgend jaar stelt Rus zich wel weer beschikbaar voor de Fed Cup. Oranje neemt het op 7 en 8 februari in Den Haag op tegen Wit-Rusland. Rus: 'Dat is in mijn stad, daar wil ik graag bij zijn.'

Australian Open

De Australian Open begint maandag. Rus, in 2008 winnares van het jeugdtoernooi in Melbourne, neemt het op de openingsdag op tegen de Poolse Magda Linette.

