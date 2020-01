Geen tentamens en thuiswerken kan ook niet: beveiligingslek Citrix zorgt voor overlast

Verschillende instanties in de regio hebben last van het beveiligingslek in thuiswerksysteem Citrix. Via het gat kunnen kwaadwillenden een netwerk binnendringen om het te infecteren. Onder meer de Universiteit Leiden, Hogeschool Inholland en de gemeente Den Haag hebben maatregelen genomen.

Hogeschool Inholland heeft alle tentamens voor aanstaande maandag afgelast. Vrijdagmiddag sloot de onderwijsinstelling - met locaties in Den Haag en Delft - de toegang tot de online omgeving. Studenten kunnen vanuit huis niet meer op het netwerk van de school inloggen. Inholland laat weten hard te werken aan een oplossing.

Studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden kunnen niet meer vanuit huis inloggen op de systemen van de universiteit. Alleen de webmail is nog te bereiken. Op Twitter laat rector magnificus Carel Stolker het volgende weten over de maatregel: 'Irritant voor onze medewerkers en studenten, maar veiligheid gaat voor alles'.

Geen thuiswerk voor ambtenaren Den Haag

Ook de gemeente Den Haag ondervindt hinder van het beveiligingslek bij Citrix. Ambtenaren kunnen in ieder geval dit weekend niet thuiswerken. Een woordvoerder kon nog niet zeggen hoe lang deze situatie duurt.