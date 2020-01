Ter Leede krijgt enorm pak slaag van Odin, Lisse laat twee punten liggen tegen Hoek

FC Lisse was in de thuiswedstrijd tegen HSV Hoek veel beter, maar moest aan het einde van de wedstrijd de punten delen: 1-1. De Bollenstreekbewoners wisten maar één van de vele kansen tot een doelpunt om te buigen en zagen Hoek scoren uit een penalty. Ter Leede verloor op bezoek bij Odin '59 met maar liefst 8-0. De Heemskerkers verdeelden de acht doelpunten netjes over de eerste en tweede helft.

FC Lisse kreeg in het eerste half uur meerdere kansen, maar kon ze niet omzetten in doelpunten. Daarnaast werd een goal van Tom Duindam afgekeurd vanwege buitenspel. Uiteindelijk opende Rik Impens de score voor de Zeeuwen. Hij benutte een strafschop nadat David Verweij een Hoek-aanvaller naar de grond werkte.

De tweede helft ging Lisse stug door met aanvallen en zag dit na 25 minuten voetballen in de tweede helft beloond worden met een doelpunt. Tom Duindam scoorde de meer dan verdiende gelijkmaker. De thuisploeg was nog dichtbij de 2-1 maar Duindam was niet scherp genoeg om zijn tweede van de middag te maken.

Ter Leede na een half uur met 4-0 achter

Na een half uur voetballen in Heemskerk stond het al 4-0 voor thuisploeg Odin tegen Ter Leede. Vooral Sietse Brandsma voelde zich als een vogel zo vrij in het strafschopgebied van de Sassenheimers. Hij schoot in een tijdsbestek van drie minuten tijd twee ballen achter Ter Leede-doelman Clé Vos de Mooij.

Daarmee was het leed nog niet voorbij voor de bezoekers. Ook de tweede helft was Odin de betere ploeg in Noord-Holland. Weer wist de thuisploeg vier keer te scoren. Dit keer was Niels Jager de grote man met twee doelpunten. Het mooiste doelpunt werd echter gemaakt door Jason Halman. Hij nam vanaf rand zestien de bal vol op zijn slof en schoot schitterend binnen.

Scoreverloop FC Lisse - Hoek: (0-1)

0-1 Impens

1-1 Duindam

Scoreverloop Odin '59 - Ter Leede: (4-0)

1-0 Al Mahdi,

2-0 Brandsma

3-0 Brandsma

4-0 Halman

5-0 Hulleman

6-0 Halman

7-0 Jager

8-0 Jager

