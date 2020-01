Noordwijk pakt punt in slotfase tegen Rijnsburgse Boys, Katwijk wint van Scheveningen

Het eerste half uur was Rijnsburgse Boys de betere ploeg in Noordwijk. Ze kwamen dan ook terecht op voorsprong door Furhgill Zeldenrust. Die voorsprong werd weer een gelijke stand door Denzel James. De rappe buitenspeler knalde de bal schitterend in de kruising.

Eerst zette Zeldenrust met zijn tweede van de middag Rijnsburgse Boys op een 1-2 voorsprong. Zeldenrust kon zelfs een hattrick maken, maar zag de lat in de weg liggen. De derde treffer van de Uien kwam er alsnog toen Jeffrey Jongeneelen raak schoot na een mooie aanval.

In de slotfase forceerde Noordwijk nog een gelijkspel. In de 88ste minuut knalde Tjeerd Westdijk onderkant lat binnen. In de slotseconden van de blessuretijd zette Nick van Staveren de Duinwetering op zijn kop. De lepe spits maakte zijn elfde doelpunt van het seizoen: 3-3.

Katwijk buigt 2-0 achterstand wederom om

Net als vorige week tegen Jong FC Volendam kwam Katwijk met 2-0 achter. Een strafschop van Jari de Jong zorgde voor de 0-1 ruststand. Tim Peters volleerde in de vijftigste minuut een voorzet van Ruben Koorndijk binnen waardoor Scheveningen nog ruimer aan de leiding ging.

De Oranjehemden reageerden meteen. Uit een corner van Joey Jongman kopte Kay Blokland twee minuten later de aansluitingstreffer binnen. Daarna had Robbert Susan de 2-2 op zijn slof. Doelpuntenmaker Jari de Jong maakte halverwege de tweede helft een overtreding op Roland Bergkamp waaruit een penalty volgde. Susan kon het buitenkansje echter niet benutten en zag Scheveningen-keeper Wesley Zonneveld knap redden.

De 2-2 kwam alsnog. Na een scrimmage maakte Jongman de gelijkmaker. Uiteindelijk pakte Katwijk, net als vorige week, de volle buit. Marouane Afaker schoot tien minuten voor tijd de bal achter de goed keepende doelman Zonneveld en zorgde zo voor de winst. Door de overwinning staat Katwijk tweede in de tweede divisie op drie punten van koploper HHC Hardenberg.

Uitstekende zaken Quick Boys

Quick Boys trad zaterdagavond in Groesbeek aan tegen De Treffers en stapte met een 1-3 overwinning van het veld. De driepunter is belangrijk voor Quick Boys, dat als debutant in de tweede divisie in de tweede seizoenshelft wil proberen om de nacompetitie te ontlopen.

Na de vroege 0-1 en de gelijkmaker vlak na rust, scoorden de Katwijkers in het laatste kwart van de wedstrijd twee keer. Quick Boys klimt door de zege naar de twaalfde plek op de ranglijst en staat nu op doelsaldo voor op Excelsior Maassluis, dat de bovenste nacompetitieplek inneemt.

Scoreverloop Noordwijk - Rijnsburgse Boys; 3-3 (1-1)

0-1 Zeldenrust

1-1 James

1-2 Zeldenrust

1-3 Jongeneelen

2-3 Westdijk

3-3 Van Staveren

Scoreverloop Katwijk - Scheveningen: 3-2 (0-1)

0-1 De Jong (strafschop)

0-2 Peters

1-2 Blokland

2-2 Jongman

3-2 Afaker

Scoreverloop De Treffers - Quick Boys: 1-3 (0-1)

0-1 Bekooij

1-1 Van Zundert

1-2 Van der Sande

1-3 Kuyvenhoven

