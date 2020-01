78.000 euro weg na phishing, bankrekening Rijswijkse jeu-de-boulesclub leeggetrokken

De vereniging maakte het nieuws zondagmiddag op een ingelaste ledenvergadering bekend. 'Ik werd vrijdagmiddag door de Rabobank gebeld', legt penningmeester Jacques van den Broek uit. 'Ze hadden slecht nieuws voor me, want al het geld van zowel de clubrekening als mijn eigen rekening was weg. Dan moet je zondag ineens tegen de leden, die jou met het geld hebben vertrouwd, gaan vertellen dat er geen geld meer is. Dat is heel moeilijk.'

De penningmeester is onmiddellijk uit gaan zoeken wat er is gebeurd. 'Ik heb een drukke week gehad met veel privé-omstandigheden en ik had beloofd de eindejaarsrekening van de club te maken. En juist op dat moment kreeg ik een appje van de secretaris met een mail van de Rabobank en de vraag of ik dat wilde regelen. Ik had dezelfde mail enkele weken eerder al gehad en gezien dat het phishing was. En nu heb ik in de drukte de secretaris volledig vertrouwd en de gegevens in die mail ingevuld.'

Commentaar

Van den Broek vulde de gegevens begin vorige week in, en op vrijdag waren de bankrekeningen leeg. 'Ze hebben het donderdagnacht gedaan, dus wie er achter zit heeft twee tot drie dagen de tijd genomen om de rekeningen leeg te halen.'

De penningmeester was gespannen hoe de vereniging zondagmiddag zou reageren. 'Dat ze mijn rekening hebben leeggehaald, dat komt voor mij op de tweede plaats. In eerste instantie gaat het mij om het geld van de vereniging dat weg is. Ik had verwacht dat er wel commentaar zou zijn dat het geld weg is, maar gelukkig was iedereen zo aardig en hebben me ze direct ondersteund.'

Wijntje gedronken

Het begrip en de steun van de leden van de club waren voor Van den Broek een opsteker. 'Sinds 1 januari dronk ik geen alcohol meer, maar vandaag heb ik toch maar een wijntje gedronken op de club. Iedereen was zo sympathiek en begripvol, dat was voor zo een opluchting.'

Van den Broek schaamt zich een beetje dat het hem is overkomen, maar toch wil hij graag dat het verhaal naar buiten komt. 'Normaal let ik altijd op, maar je ziet dat het iedereen kan gebeuren. Het is altijd mogelijk dat je een keer net niet goed oplet en voor je het weet ga je dan in de fout.'

Aangifte

De positieve reacties hebben er in ieder geval voor gezorgd dat Van den Broek alles op alles gaat zetten om het geld van ABA terug te krijgen. 'Ik heb maandag een afspraak bij de politie om aangifte te doen. Die kan ik dan meenemen naar de Rabobank en hopelijk levert dat wat op. Want ik ga alles op alles zetten om het geld van de club terug te krijgen. Want de rest van de leden kan er niets aan doen dat ik zo'n stomme fout heb gemaakt.'

