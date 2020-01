Het ADO van Pardew swingt nog niet, maar pakt drie belangrijke punten

Alan Pardew liet in zijn eerste eredivisiewedstrijd als eindverantwoordelijke meteen blijken dat er een nieuwe wind waait. Maar liefst vier spelers die afgelopen winterstop werden gehaald, mochten starten. De meest opvallende naam in de basiself was die van Laurens de Bock. Hij nam de linksbackpositie over van aanvoerder Aaron Meijers.

De eerste dertig minuten van de wedstrijd gingen redelijk gelijk op. Crysencio Summerville vond met een paar puike voorzetten het hoofd van Tomas Necid. De Tsjech zag echter de RKC-verdediging een paar keer goed optreden. Aan de andere kant werd De Bock meermaals op de proef gesteld. De Belg werd voorbijgesneld door de rappe Brabantse aanvallers. Doelpunten kwamen er niet uit.

RKC vecht terug

Uiteindelijk kwam ADO door een rake kopbal van Shaquille Pinas na een half uur op voorsprong. De verdediger kwam na een vrije trap van John Goossens boven iedereen uit en kopte de 1-0 binnen. Die voorsprong kwam tot aan de rust niet meer in gevaar. ADO dicteerde het spel in het laatste kwartier van de eerste helft.

Na rust vocht RKC voor wat het waard is. De Brabanders namen in het eerste kwartier het initiatief en ADO kwam er amper aan te pas. Tot de rand van de zestien waren de Waalwijkers gevaarlijk, maar ADO verdedigde geconcentreerd en doelman Koopmans hoefde niet richting het kunstgras te duiken. Alleen Tijjani Reijnders was met een afstandsschot dicht bij een goal. Zijn schot vloog over het ADO-doel.

Aaron Meijers scoort

Veelzeggend was een statistiek die halverwege de tweede helft werd getoond. RKC had 85 procent balbezit en ADO slechts vijftien. Dat ADO niet sprankelend speelde werd nog eens extra aangezet door coach Pardew. Hij haalde aanvallers Necid en Mick van Buren uit het veld en bracht verdediger Meijers en middenvelder Thom Haye binnen de lijnen. Lex Immers werd de diepste spits van ADO, maar stond bijna alleen maar rond de middenstip.

In een van de spaarzame Haagse aanvallen werd Crycensio Summerville neergehaald door RKC-speler Hannes Delcroix. De Belgische verdediger kreeg rood en ADO een vrije trap. Invaller Meijers ging achter de bal staan en schoot de bal schitterend in het vijandelijke doel. Met nog tien minuten op de klok was een Haagse zege een zekerheid.

Nabeschouwing

Scoreverloop ADO Den Haag - RKC: 2-0 (1-0)

1-0 Pinas

2-0 Meijers

Opstelling ADO Den Haag: Koopmans, Malone, Stubbs, Pinas, De Bock, Immers, Thomas, Goossens, Summerville ('88 Ould -Chikh), Necid ('67 Haye), Van Buren ('58 Meijers)

Opstelling RKC Waalwijk: Vaessen, Sporkslede, Mulder, Delcroix, Bakari, Rienstra, Reijnders, Leemans ('83 Meulesteen), Sow, Bilate, Tahiri ('63 Vente)

Scheidsrechter: Manschot

Gele kaarten: Summerville (ADO)

Rode kaarten: Delcroix (RKC)

LEES OOK: Mick van Buren is gretig en kijkt uit naar debuut bij ADO Den Haag