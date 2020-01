G-sporters lopen op met ADO Den Haag als startsein voor Special Olympics

Voorafgaand aan de belangrijke degradatiekraker van ADO Den Haag tegen RKC Waalwijk werd in het Cars Jeans Stadion het startsein gegeven voor de Special Olympics Nationale Spelen. Dit evenement wordt dit jaar van 12 tot 14 juni gehouden in Den Haag. G-sporters mochten zondag voorafgaand aan de wedstrijd met de spelers van beide teams het veld oplopen.

Met de actie wil de organisatie aandacht vragen voor het Haagse evenement. 'Sporters met een verstandelijke beperking vormen een prachtig voorbeeld voor anderen', vertelt directeur Sandra van Koningsbrugge. 'We hopen dat de inwoners van Den Haag dit evenement omarmen en supporter worden van deze fantastische groep sporters.'

De organisatie zoekt supporters om zoveel mogelijk sporters mee te kunnen laten doen aan de Special Olympics. Mohammed Hamdi, directeur van ADO Den Haag is trots dat de opening van het evenement in het Cars Jeans Stadion was. 'Het bevestigt dat wij veel waarde hechten aan de verdere ontwikkeling van de G-sport. Een van de doelen van ons is om te stimuleren dat meer kinderen met en beperking gaan sporten.'

Tweeduizend sporters

De Special Olympics Nationale Spelen is het grootste sportevenement in Nederland voor mensen met verstandelijke beperking. Meer dan tweeduizend sporters zullen in achttien takken van sport meedoen. De wedstrijden zullen onder meer worden gehouden in Sportcampus Zuiderpark, het Hofbad en Sporthal Ockenburgh.

