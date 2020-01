Invaller Aaron Meijers: 'Doelpunt voelde niet als mijn gram halen'

ADO Den Haag-verdediger Aaron Meijers moest tijdens de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen RKC Waalwijk op de bank beginnen. Opvallend: want in de eerste seizoenshelft heeft hij geen speelminuut gemist. Na een uur mocht hij invallen en scoorde hij de 2-0 tegen RKC uit een vrije trap. 'Het voelde niet als mijn gram halen', zei hij daarover. 'Al is het wel lekker om te scoren.'

Twee dagen voor de wedstrijd hoorde Meijers dat hij op de bank moest plaatsnemen. 'Ik heb er kort met de trainer over gesproken', zegt hij na afloop van de wedstrijd. 'Ik was teleurgesteld. Had wel verwacht een kans te krijgen in de eerste wedstrijd onder de nieuwe trainer. Maar ik moet eerlijk zijn. Ik heb in de eerste seizoenshelft mijn niveau niet gehaald. Iedereen moet in deze fase zijn trots op zij zetten en het accepteren.'

Trainer Alan Pardew zette Meijers op de bank, maar is blij dat hij scoorde. 'Ik zat er al aan te denken om hem te gebruiken op het middenveld', zegt de Engelsman. 'Hij was verrast dat hij daar moest gaan spelen toen hij inviel. We hadden daar een speler nodig die zijn taken uitvoert en dat heeft hij goed gedaan. Dan scoort hij ook nog een mooi doelpunt. Hij heeft aan alle andere spelers laten zien hoe het moet. Hij wordt er naast gezet en je hoort hem er niet over. Hij komt erin en speelt een prima wedstrijd.'

