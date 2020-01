IN BEELD: Prachtige lucht boven de regio op Blue Monday

Maar waar komt die kleur eigenlijk vandaan? 'In met name de hogere luchtlagen wat vochtdeeltjes of wat stofdeeltjes zijn. Die deeltjes bevinden zich dan altijd in de richting waar de zon schijnt. Met zonsopkomst dus in het oosten', vertelt Mizee.

'In de ochtend moeten de zonnestralen sowieso een lange weg door de atmosfeer afleggen, waarbij heel veel kleuren eigenlijk worden verstrooid. Wat dan overblijft is het rood en oranje en het beetje geelachtige. En tegen de stof- en vochtdeeltjes hoog in de lucht wordt dat dan zo verspreidt. En dat is wat je die 10 à 15 minuten zo kan zien rond zonsopkomst. Prachtig was het', aldus Mizee.