Minister: geen nieuw onderzoek naar dood Larissa Dumont

Er komt geen nieuw onderzoek naar de dood van Larissa Dumont uit Nieuwveen. Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen door minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Zeven partijen in de Tweede kamer hadden een vraag over de zaak van de dode amazone gesteld, nadat in een nieuw boek over coldcasezaken werd gesuggereerd dat de vrouw is vermoord.

In het boek 'Moordsporen' van oud-Telegraafjournalist Jolande van der Graaf zet een deskundige vraagtekens bij de officiële doodsoorzaak. Larissa Dumont overleed in 1997 terwijl ze alleen aan het paardrijden was. In eerste instantie werd gezegd dat een beet van haar paard haar fataal was geworden. In 2015 is haar lichaam opgegraven voor nieuw forensisch onderzoek en zijn getuigen opnieuw gehoord.

Een jaar later concludeerde het Openbaar Ministerie (OM) dat er een fataal ongeluk moet zijn gebeurd. Het slachtoffer is, waarschijnlijk omdat ze verkeerde schoenen droeg, van haar paard gevallen en met haar hals op een spijker terecht gekomen. Maar Van der Graaf trekt die conclusie in twijfel en vindt een deskundige aan haar zijde.

Kamervragen

Voor SP, CDA, D66, PVV, PvdA, VVD en GroenLinks waren de bevindingen in het boek reden genoeg om minister Grapperhaus te vragen de zaak nog een keer te heropenen. Dat is de minister dus niet van plan. Hij verwijst in de beantwoording van de vragen naar het onderzoek van het OM uit 2016 en benadrukt dat dat niet leidde tot de conclusie dat er sprake is geweest van een misdrijf.

