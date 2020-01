Shurgard begint met ruimen afgebrande opslag, gedupeerden krijgen geen toegang tot boxen

Het industrieterrein, waar tevens een ijzer- en papierhandel afbrandde, is volgens de brandweer vervuild met asbestvezels. Die zouden door de brand zijn vrijgekomen en een gezondheidsgevaar vormen. Volgens een woordvoerder van Shurgard laat het bedrijf niemand toe op het terrein, ook geen werknemers van Shurgard vanwege de veiligheid.

Even leek het erop alsof een aantal gedupeerden met Shurgard zou kijken of ze hun box mochten doorspitten op zoek naar iets dat de allesvernietigende vlammenzee had doorstaan. Dit blijkt geen optie vanwege de veiligheid, schrijft het bedrijf in een e-mail aan gedupeerden. Sommige gedupeerden reageren woedend op Facebook. 'Zondagavond zo laat deze mail krijgen onder het mom van: dan kunnen ze niks meer, schande Shurgard', reageert een vrouw via Facebook.

'Pijnlijk, maar ik snap het'

Vincent Stittelaar, een andere gedupeerde, verloor alles in de brand. Hij heeft begrip voor het bericht van Shurgard. 'Hoe pijnlijk het ook is, ik snap het. Ik heb het terrein gezien, en het is gewoon niet veilig.' Vincent benadrukt dat hij alleen voor zichzelf kan spreken: 'Mijn box stond naast de brandhaard. De kans dat daar wat van over is is nul komma nul. Ik snap wel dat dat niet voor iedereen geldt natuurlijk. Shurgard is zelf ook slachtoffer. Ik ben persoonlijk best tevreden over hoe ze het hebben aangepakt', aldus Vincent.

LEES OOK: Gedupeerden Shurgard-brand bieden elkaar troost op drukke bijeenkomst