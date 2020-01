Jeffrey de Zwaan treft wereldkampioen darts tijdens Premier League

Darter Jeffrey de Zwaan mag het tijdens de Premier League Darts in Ahoy opnemen tegen de Schotse wereldkampioen Peter Wright. De Leidschendammer speelt als een van 'challengers' mee in het prestigieuze darttoernooi. Dat houdt in dat hij 25 maart in Rotterdam één speelronde meedoet in de Premier League en hij geen punten kan verdienen voor de stand.

Aan de Premier League doen de negen beste darters van dartbond PDC mee. Sinds vorig jaar wordt dit deelnemersveld uitgebreid met negen andere darters, die ieder aan één speelronde van de Premier League mogen meedoen. Vaak wordt er gekozen voor een speler die vlakbij de speellocatie woont. In Ahoy worden twee speelrondes gehouden. Ook Nederlander Jermaine Wattimena mag een avond gooien in de Rotterdamse hal. Hij speelt dan tegen Gerwyn Price.

De Zwaan sprak van 'supernieuws', toen hij hoorde dat hij wederom in Ahoy mocht gooien. 'Ik had hier wel op gehoopt inderdaad en het stiekem deels verwacht, maar het moest nog bevestigd worden', laat hij weten. 'Vorig jaar was zo'n bijzonder moment! Dat 10.000 mensen in Ahoy' mijn naam zongen... Ik krijg er nog steeds kippenvel van.' Uiteindelijk verloor De Zwaan vorig jaar van de Engelsman Rob Cross in de havenstad.

Twintigste op de wereldranglijst

De Zwaan staat momenteel twintigste op de wereldranglijst en kan daardoor aan vrijwel alle toernooien meedoen dit dartjaar. Tijdens het WK in december maakte hij indruk met een zege op topper Dave Chisnall en legde hij de uiteindelijke wereldkampioen Peter Wright in de achtste finale het vuur aan de schenen. De Schot had uiteindelijk een tiebreak nodig om door te gaan naar de laatste acht.

LEES OOK: Hoe Barney door tv-antennes en Britse zeebonken kon gaan darten