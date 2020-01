Charlotte deed 21 zelfmoordpogingen: 'Ik wacht al twee jaar op behandelplek'

Hulpverleners en patiënten slaan de handen ineen om jeugdzorg en ggz te verbeteren. Met de actiegroep 'Lijm de zorg' hebben ze maandag een manifest voor een betere geestelijke gezondheidszorg aangeboden aan staatssecretaris Paul Blokhuis. De 26-jarige Charlotte Bouwman is de initiatiefnemer van de groepering. 'Ik heb 21 zelfmoordpogingen gedaan. En iedere keer moet ik wachten tot er plek is voor de hulp die ik nodig heb.'

Voor Bouwman begonnen de psychiatrische problemen acht jaar geleden. 'Ik ben verkracht en daarvoor ben ik naar een psycholoog gegaan. Dat triggerde heel veel trauma's uit mijn jeugd. Ik heb sindsdien belachelijk veel zelfmoordpogingen gedaan, namelijk 21. En elke keer heb ik daarvoor aangegeven dat het niet goed gaat. Maar er zijn niet genoeg crisisplekken en iedere keer moet ik wachten tot er plaats is. En in die periodes heb ik mijn pogingen gedaan.'

Niet alleen zijn er te weinig crisisplekken, ook voor de behandeling moet Bouwman lang wachten. 'Ik heb de juiste behandeling wel gevonden, maar ik sta al twee jaar op een wachtlijst. En in december hoorde ik dat ik nog minimaal een jaar moet wachten. Toen was voor mij wel de maat vol. Ik was op dat moment al een boek aan het schrijven over de hele situatie, maar ik dacht ik moet nu echt iets concreets doen. De politiek moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor deze ramp.'

Wachtlijst voor spoedeisende psychiatrie

Vandaar dat Bouwman met hulpverleners en patiënten voor het Ministerie van Volksgezondheid is gaan zitten. 'Ik zit hier voor drie punten', legt ze uit. 'Ten eerste moet er een helpdesk komen voor mensen als ik. Je kunt nu nergens terecht. Iedereen wijst steeds naar elkaar. Verder moeten er landelijke behandelcentra komen voor specialistische zorg. Deze zorg kan regionaal vaak niet gefinancierd worden.'

'En ten slotte moeten er meer plekken komen voor acute hulp', besluit Bouwman haar pleidooi. 'Er is nu in Nederland een wachtlijst voor spoedeisende psychiatrie...'

Gesprek staatssecretaris

De actie van Bouwman lijkt al succes te hebben. Ze sprak al met enkele politici, waaronder met Mark Rutte. Maar uiteindelijk kreeg ze waar ze voor kwam. Een ontmoeting met de verantwoordelijke staatssecretaris over de door Bouwman opgestelde punten. Volgens het ministerie is er al een team wat zich ontfermt over mensen in problemen, maar weten te weinig patiënten dit te vinden. 'Het is een van de best bewaarde geheimen van Den Haag', zo noemde Blokhuis dit team gekscherend. Bouwman en Blokhuis hebben afgesproken dit team meer onder de aandacht te gaan brengen.

Over de andere twee punten kreeg Bouwman geen beloftes van de staatssecretaris. 'Dat is ingewikkelder. Hoogspecialistische zorg is niet zo maar even vrijdagmiddag geregeld. Daar moeten we het over hebben. Ik ga geen beloftes doen die ik niet kan waarmaken.'

Debat over geestelijke gezondheidszorg

Bouwman zet ondanks het gesprek met de staatssecretaris haar actie gewoon door. Volgende week woensdag is er een debat over de geestelijke gezondheidszorg. 'Ik hoop dat dan echt toezeggingen komen. Ik eis niet dat specialistische centra er binnen een week zijn, maar ik eis wel dat de staatssecretaris toezegt dat ze er komen. Dan ga ik weg.' Dinsdag is Bouwman in ieder geval weer terug. 'Ik mag gelukkig binnen zitten.'

Zelf hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113 en 113.nl. Stichting 113 Zelfmoordpreventie is 24/7 beschikbaar.

LEES OOK: Grote zorgen om toename psychiatrische patiënten in de maatschappelijk opvang