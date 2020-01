Raad van toezicht: 'Directeur is verantwoordelijk voor chaos bij Migratiemuseum'

Voormalig directeur Wim Manuhutu is verantwoordelijk voor de 'administratieve en bestuurlijke chaos' bij het Migratiemuseum in Den Haag. Dat stelt de Raad van Toezicht van het museum in een verklaring. De toezichthouders zouden inmiddels ook aangifte bij de politie tegen hem hebben gedaan. 'Hij is overduidelijk in gebreke gebleven.'

Met de verklaring reageert de Raad van Toezicht op het besluit van de gemeente Den Haag om hard in te grijpen. Het museum blijkt een jaar geen huur te hebben betaald voor het gebruik van het gebouw aan het Hoge Zand in het centrum van de stad. Ondanks 'herhaald aandringen' werd de openstaande rekening niet voldaan. Nog deze maand wordt een deurwaarder ingezet om het gebouw te ontruimen. Ook zijn de plannen voor de toekomst op dit moment zo slecht onderbouwd dat het museum vooralsnog niet hoeft te rekenen op subsidie van de gemeente, aldus wethouder Bert van Alphen (GroenLinks, integratie).

Het idee om in Den Haag een Migratiemuseum op te richten werd begin 2018 bekend gemaakt door toenmalig wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, integratie). Het museum moest de geschiedenis tonen van de migratie naar Den Haag en aandacht besteden aan de 'huidige culturele diversiteit van de stad'. Er zouden in het gebouw ook tentoonstellingen, debatten, manifestaties en filmvoorstellingen worden gehouden.

Flink betalen

De gemeente was bereid daarvoor flink te betalen. Naast een miljoen euro voor de verbouwing van het voormalig Theater Concordia, zou de stad nog voor een periode van drie jaar 350.000 euro per jaar beschikbaar stellen voor de exploitatie.

Twee maanden later bleek echter dat de partijen die onderhandelden over een nieuwe coalitie in Den Haag (Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks) niets zagen in de komst van het museum. Zij schrapten de jaarlijkse bijdrage van 350.000 euro. Baldewsingh was furieus. Tijdens zijn afscheidstoespraak in de gemeenteraad zei hij: 'Dat is een klerestreek'.

Toch gewoon open

Ondanks dat er dus geen structurele subsidie kwam, ging het museum in september 2018 toch gewoon open. Directeur Manuhutu bleek toen nog optimistisch. 'We gaan niet bij de pakken neerzitten en zullen de laatste maanden van dit jaar laten zien dat we van toegevoegde waarde zijn voor Den Haag.'

Nu blijkt echter dat het museum de uitgaven die zijn gedaan niet kan verantwoorden. Een goedkeurende accountantsverklaring ontbreekt. Daarom moet van 137.433 euro van de 350.000 euro die al wel was betaald voor 2018 worden teruggestort.

Geen informatie

Manuhutu die vorige week op site van het Migratiemuseum nog als directeur ad interim stond vermeld, liet vrijdag na meerdere contactpogingen van Omroep West weten dat hij sinds augustus niet meer was verbonden aan het museum en dat hij daarom 'geen actuele informatie' kon geven.

Volgens de Raad van Toezicht is hij echter verantwoordelijk voor de ontstane problemen. De raad zelf zou 'op afstand' toezicht houden en de directeur zou 'onder meer direct verantwoordelijk' zijn voor een goedkeurende accountantsverklaring over de besteding van de financiële middelen. De raad zegt in de verklaring: 'Toen deze goedkeurende accountantsverklaring steeds uitbleef, heeft de Raad van Toezicht direct alert en herhaaldelijk en indringend de bestuurder van het Migratiemuseum aangesproken op zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid voor een goedkeurende verklaring van de besteding van de middelen. Helaas heeft dit niet geleid tot deze goedkeurende accountantsverklaring.

Niet bereikbaar

Volgens de toezichthouders is Manuhutu niet per augustus weg bij het museum, maar zou hij zelf op 15 juli 2019 per mail zijn functie hebben neergelegd. Daarbij zou het museum 'in grote administratieve en financiële chaos' hebben achtergelaten. 'Nog steeds is de directeur niet bereikbaar voor de Raad van Toezicht en ook de accountant. Inmiddels is door de Raad van Toezicht aangifte gedaan tegen de bestuurder Het geheel overziende is de Raad van Toezicht van oordeel dat de bestuurder overduidelijk in gebreke is gebleven en dat de Raad van Toezicht steeds adequaat heeft gehandeld.'

Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft in de Haagse gemeenteraad inmiddels ook schriftelijke vragen gesteld over de gang van zaken bij het museum. Die partij wil onder meer zekerheid dat de gemeente de stichting en de bestuursleden van het museum nooit meer een subsidie geven 'omdat ze niet met geld kunnen omgaan'.