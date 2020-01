Alphenaar vindt kleurenfilm uit Tweede Wereldoorlog op zolder: 'Het is uniek materiaal'

Meer dan twaalf jaar had Richard van Driel Petri een doos met spullen van zijn grootouders uit de Tweede Wereldoorlog op zolder staan. Met het oog op 75 jaar vrijheid besloot de inwoner uit Alphen aan den Rijn toch maar eens te kijken wat er in de doos zat. Hij vond verschillende filmpjes, waaronder unieke kleurenbeelden. 'Ik liet dit aan iemand van het archief in Zeist zien en het het was direct dolle pret. Hij was zo enthousiast.'

De grootouders van Van Driel Petri hadden tijdens de Tweede Wereldoorlog een fotohandel in Zeist. Waarschijnlijk zijn de beelden nooit opgehaald en zo in bezit gebleven van de familie van de Alphenaar. Het materiaal is goed bewaard gebleven, maar Van Driel Petri heeft er zelf weinig mee gedaan. 'Mijn moeder heeft alles heel netjes opgeruimd, voorzien van etiketten en alles. En zo heeft het zeker twaalf jaar bij ons op zolder in een kartonnen doos op zolder gestaan.'

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de oorlog ten einde kwam en door alle festiviteiten rond de bevrijding besloot Van Driel Petri om toch maar eens in die doos te kijken. 'Er kwamen wat foto's en filmpjes uit de doos. Maar de filmpjes zijn in 16-mm gemaakt, en dat kan ik helemaal niet afspelen. Verder vond ik nog een map met verzetskranten.'

Verder uitpluizen

De man uit Alphen heeft het materiaal vervolgens aan het gemeentearchief in Zeist aangeboden. 'Er kwam een man van het archief langs om alles te bekijken. Hij was al snel heel enthousiast en toen hij het filmpje zag was het helemaal dolle pret. Het blijkt dat het een filmpje is dat in Amersfoort is opgenomen door de Duitsers. Het duurt nog geen minuut, maar het zijn wel unieke beelden.'

Van Driel Petri heeft het gevonden materiaal in bruikleen gegeven aan het archief en aan de NOS. 'Zij gaan alles verder uitpluizen en de beelden voor me digitaliseren. Zo zijn er waarschijnlijk ook nog filmpjes van de bevrijding van Zeist en van Amsterdam, maar daar zijn ze nu nog mee bezig. Het is wel gek dat alles al die tijd bij ons op zolder heeft gestaan en nu zo gewild is. Maar ik denk dat het wel leuk is voor alle nabestaanden om straks alles te kunnen zien.'

