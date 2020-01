Welke 25 foto's symboliseren de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Holland?

De afgelopen maanden is er intensief gespeurd naar 'vergeten' foto's van de Tweede Wereldoorlog. Foto's die nog bij mensen thuis of in archieven liggen. Beelden van het dagelijkse leven of van militaire operaties. Een van de mensen die een foto heeft ingezonden is Geert Gunneweg. Op het kiekje van Gunneweg is zijn vader te zien die een paar dagen na de bevrijding een landverraadster arresteert. 'Hij was lid van de Binnenlandse Strijdkrachten (samenwerkingsorganisatie van het verzet red.) en hij bewaakt de mevrouw die wordt afgevoerd naar een gevangenis', zegt Gunneweg 75 jaar na dato over zijn vader.

De vader van Geert Gunneweg en een landverraadster | Foto: Familie Gunneweg

Ook Anneleen Beek is aanwezig op de fotomiddag in het Oranjehotel. Op haar foto is te zien hoe ze met haar zus op de restanten van haar ouderlijk huis zit. De foto is een paar dagen na het bombardement op Bezuidenhout op 3 maart 1945 genomen. 'Mijn vader heeft de foto gemaakt', zegt ze over het plaatje. 'Dat heeft hij heel bewust gedaan. Hij zei altijd: 'we zijn alles kwijt, goederen en ons huis. Maar wij zijn er nog'.'

Zelf is mevrouw Beek onder de indruk van een andere foto. 'Een iconische foto van de hongerwinter', noemt ze een afbeelding waar een moeder en kind tussen de straatstenen op zoek zijn naar etensresten. De foto vertelt een verhaal, een verschrikkelijk verhaal.'

Uiteindelijk gaan zowel de foto van de twee kinderen Beek op de restanten van hun ouderlijke huis, als de foto's van de hongerwinter en opgepakte landverraadster naar de volgende ronde. Op 31 maart wordt in de Tweede Kamer bekendgemaakt welke foto's de Tweede Wereldoorlog in Nederland symboliseren.

Dit artikel verschijnt op de speciale webpagina van Omroep West, 75 jaar vrijheid. U vindt hier nog meer artikelen over de bevrijding en de Tweede Wereldoorlog.

LEES OOK: Bombardement Leiden 75 jaar geleden: 'Mijn vader was op het verkeerde moment op de verkeerde plek'