Kinderen in Schoonhoven besmet met geelzucht, hele basisschool wordt gevaccineerd

Hepatitis A is besmettelijk en kan voor een ontsteking van de lever zorgen. In Nederland komt de ziekte weinig voor. Het virus wordt overgedragen via de ontlasting. Het virus wordt dan via bijvoorbeeld de wc-bril of deurklink overgedragen. Mensen die de ziekte hebben krijgen onder meer koorts, buikklachten en een gele verkleuring van de huid en het oogwit. Bij kinderen tot vijf jaar verloopt de infectie minder opvallend dan bij volwassenen en kan de verkleuring ontbreken.

Er zijn geen medicijnen tegen de ziekte en het duurt na besmetting twee tot zeven weken voor iemand echt ziek wordt. Bij kinderen duurt de ziekte een paar weken, volwassenen kunnen langere tijd ziek zijn en herstellen langzamer. De ziekte gaat uiteindelijk vanzelf over. Mensen die de ziekte hebben zijn al besmettelijk een week voordat de ziekte zich openbaart.

Bloedtest

De GGD Hollands Midden raadt ouders aan die denken dat hun kind besmet is om naar de huisarts te gaan. Met een bloedtest kan worden bekeken of hij/zij daadwerkelijk de ziekte heeft. Mensen die de ziekte al eerder hebben gehad, of vanwege een reis naar het buitenland een nog geldige inenting hebben kunnen geen hepatitis A krijgen.

De GGD Hollands Midden heeft niet bekendgemaakt naar welke basisschool de besmette leerlingen gaan.

