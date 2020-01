Arantxa Rus naar tweede ronde Australian Open: 'Fijn te weten dat ik dit nog in me heb'

Arantxa Rus is door naar de tweede ronde van de Australian Open. De tennisster uit Monster won haar partij tegen de Poolse Magda Linette, de nummer 43 van de wereld, dinsdagochtend in drie sets. De partij nam ruim twee uur in beslag.

De eerste set verliep nog dramatisch voor Rus. Linette veroverde de eerste vijf games op rij. Pas daarna wist Rus een game te winnen. De Poolse won daarop de set op eigen service: 6-1.

De tweede set liet een heel ander beeld zien. Rus herpakte zich en liep in no-time uit naar een 5-0 voorsprong. Uiteindelijk wist ze de set met 6-3 binnen te halen. In set drie nam de Monsterse snel een 2-0 voorsprong en liep ze uit naar een 5-2. Linette kwam nog terug tot 5-4, maar daarna serveerde Rus de partij uit.

'Spin in mijn ballen'

'Ik begon iets te voorzichtig aan de partij', analyseerde Rus na afloop. 'Ik serveerde minder, stapte niet goed in op haar korte ballen, maar ik werd niet weggeslagen. Ik verloor de eerste set, maar had zeker nog het gevoel dat ik de partij kon winnen.'

Ze probeerde rustig te blijven en in haar spel te komen en dat lukte. 'Met iets meer agressie en meer 'spin' in mijn ballen had ik succes. In de derde set kon ik die lijn doortrekken. Het is een lekker gevoel dat ik in de tweede ronde sta. Fijn om te weten dat ik dit nog in me heb".

Madison Keys

Ze treft in de tweede ronde een nog hoger geplaatste speelster, namelijk de als tiende geplaatste Amerikaanse Madison Keys. Rus is vooralsnog niet onder de indruk. 'Linette stond ook veel hoger dan mij op de wereldranglijst. Ik ga er gewoon voor.'