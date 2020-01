Geelzucht basisschool Schoonhoven ontdekt nadat kind ziek werd

Op basisschool De Vlieger in Schoonhoven is er geen paniek uitgebroken nadat duidelijk werd dat kinderen besmet zijn hepatitis A. Volgens directrice Mireille Burema van basisschool De Vlieger in Schoonhoven gaat alles rustig z'n gangetje op de school. Vier kinderen en een leraar zijn ziek thuis met de ziekte hepatitis A. Volgens de directrice is de GGD ingeschakeld en wordt iedereen ingeënt.

De besmetting met geelzucht, zoals hepatitis A ook wel wordt genoemd, werd bekend doordat een ouder liet weten een ziek kind te hebben. Dat zegt Burema in het Omroep West-radioprogramma Muijs in de Morgen. 'Zij ( de moeder red.) heeft toen direct de GGD ingelicht, en zo zijn we op dit punt beland', aldus Burema. Volgens de directrice worden alle kinderen, docenten, vrijwilligers en andere medewerkers uit voorzorg gevaccineerd tegen de ziekte.

De sfeer op de school is rustig volgens de directrice: 'Het heeft weinig impact op de school. Er is geen sprake van veel uitval of andere problemen.' Geen reden tot paniek, aldus Burema.

Hepatitis A, ook wel bekend als geelzucht, is een ontsteking van de lever die wordt veroorzaakt door het hepatitis A-virus. Zowel kinderen als volwassenen lopen risico op besmetting van hepatitis A, maar de symptomen zijn bij volwassenen vaak heftiger. Hepatitis A heeft een lange incubatietijd. Mensen die besmet zijn met hepatitis A zijn dat vaak al weken voordat de eerste symptomen zichtbaar worden. De symptomen van hepatitis A bij kinderen zijn vermoeidheid, lichte koorts, soms pijn in de bovenbuik en misselijkheid. Bij volwassenen kan het ook zo zijn dat de huid en het oogwit een gele kleur krijgen. Er is geen medicijn tegen hepatitis A. De ziekte gaat vaak na een aantal weken vanzelf over. Mensen kunnen een vaccinatieprik krijgen om besmetting te voorkomen. Bron: RIVM

LEES OOK: Kinderen in Schoonhoven besmet met geelzucht, hele basisschool wordt gevaccineerd