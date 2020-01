Megafietsenstalling Den Haag Centraal gaat eindelijk open, maar miljoenen extra kosten

In de zomer van 2018 meldde wethouder Robert van Asten (D66) dat de bouw voor onbepaalde tijd was vertraagd. Een van de oorzaken was dat de aannemer na aanvang van het werk zijn bouwmethode heeft moeten aanpassen. Bovenop de stalling komen twee woontorens van negentig meter. De bouwer was er niet in geslaagd om een methode te vinden om ervoor te zorgen dat de stalling veilig kan worden gebruikt tijdens de bouw van die torens, schreef Van Asten destijds aan de gemeenteraad.

Daarnaast mislukte de aanbesteding van de ondergrondse verbinding tussen de fietsenstalling en de stationshal tweemaal en bleek de verbinding ook duurder uit te vallen waardoor er gezocht moest worden naar een andere, goedkopere, verbinding met de hal.

Bouwkosten

Inmiddels heeft de gemeente besloten om de rechtstreekse verbinding tussen de stationshal en de stalling te schrappen, omdat die te duur zou worden vanwege een forse stijging van de bouwkosten in de afgelopen jaren. Hiervoor in de plaats wordt de trap van de stationsentree aan de Rijnstraat verbreed.

Voordat de fietsenstalling definitief open kan, moeten er nog tijdelijke overkappingen boven de drie entrees gemaakt worden. Die tijdelijke overkappingen zijn nodig om de stalling voldoende water- en winddicht te maken. 'Bij eerdere planvorming is aangenomen dat de bovenbouw als overkapping voor de entrees kan functioneren', schrijft wethouder Van Asten aan de gemeenteraad. 'Door de vertraagde bouw van de bovenbouw en het feit dat we daarop niet willen wachten bij openstelling van de fietsenstalling, zijn de tijdelijke overkappingen nodig.'

Woontorens

De ontwikkelaar van de woontorens verwacht niet eerder dan eind 2020 te kunnen beginnen met de bouw omdat hij nog geen aannemer heeft kunnen vinden. Dat heeft gevolgen voor de fietsenstalling, omdat vanwege de bouwveiligheid de stalling dicht zou moeten tijdens de eerste zes maanden van de bouw van de torens. Maar daar komt de gemeente van terug. Van Asten: 'Ik vind het niet wenselijk om de fietsenstalling volledig te sluiten nadat deze al is opengesteld. De ontwikkelaar is hierover geïnformeerd. Er zal worden onderzocht hoe de fietsenstalling kan worden opengehouden.'

De fietsenstalling kost in totaal ruim 42 miljoen euro, waarvan ongeveer de helft voor rekening van de gemeente komt. Eerder schreef Van Asten dat de stalling 3,5 miljoen euro duurder zou worden maar inmiddels is dit bedrag naar boven bijgesteld, tot een tekort van 5,5 miljoen euro. Dat komt onder meer door de vertraging. Maar daarnaast houdt de gemeente rekening met claims van de aannemer van de fietsenstalling. 'Of deze voorziening toereikend is, is afhankelijk van een definitieve uitspraak over deze claims op basis van minnelijk overleg of - mocht het zover komen - een gerechtelijke uitspraak.'

De stalling is de grootste van Den Haag en de op één na grootste stalling van Nederland.