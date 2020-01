Tunnelboor RijnlandRoute bijna bij eindpunt

Om alles goed te laten verlopen wordt de bouwkuip van de ontvangstschacht onder water gezet. Het gaat om het gedeelte van de RijnlandRoute in de Stevenshof in Leiden. Dit is nodig om tegendruk te bieden tegen het grondwater buiten de bouwkuip als de machine door de wand heen boort.

Het water in de bouwkuip staat net zo hoog als het grondwaterpeil. De tunnelboormachine komt dus onder water aan. Wanneer het boorschild volledig in de bouwkuip staat, alle tunnelringen zijn gebouwd en de tunnel waterdicht is, kan het water uit de bouwkuip worden weggepompt.

De provincie Zuid-Holland heeft onderstaande timelapse gemaakt

De komende dagen boort Gaia het laatste deel van de tunnel, tussen de spoorlijn en de ontvangstschacht ter hoogte van de Gerda Brautigamsingel. Nadat Gaia is aangekomen in de ontvangstschacht wordt het voorste deel van de tunnelboormachine gedemonteerd en uit de schacht gehesen. Daarna wordt die terug vervoerd naar de startschacht bij de A4.

Rijdende fabriek

De tunnelboormachine is met een lengte van ruim honderd meter te vergelijken met een rijdende fabriek. De machine bestaat uit een boorschild met voorop het graafwiel dat de grond weg schraapt. In het boorschild bevinden zich onder meer de motoren en een robotarm die de betonnen tunnelsegmenten plaatst. Achter het boorschild rijden vier volgwagens met het benodigde materieel voor het bouwen van de tunnel.

De meer dan honderd meter lange boor van de RijnlandRoute | Foto: Omroep West

Alleen het boorschild komt aan in de ontvangstschacht. De volgwagens worden achteruit door de tunnel teruggereden naar de startschacht.

24/7

Om het graafwiel en het boorschild uit de bouwkuip te hijsen en over de weg te kunnen vervoeren, worden deze onderdelen gedemonteerd. Vervolgens worden de verschillende onderdelen getransporteerd over de bouwweg naar de A44. 'Na aankomst van de boor zijn we hiermee ongeveer een maand bezig', laat een woordvoerder weten.

Net als bij het boorproces wordt er voor de demontage 24 uur per dag, zeven dagen per week doorgewerkt. Dit gebeurt achter een containerwand. 'Zo proberen we de overlast van licht en geluid zoveel mogelijk te beperken.'

Tweede tunnelbuis

Verwacht wordt dat het boren van de tweede tunnelbuis in april kan beginnen. Deze werkzaamheden zouden ongeveer een halfjaar in beslag nemen.

De RijnlandRoute - de nieuwe weg tussen Katwijk en de A4 bij Leiden - moet de doorstroming rond Leiden verbeteren. De tunnel verbindt knooppunt Hofvliet via de N434 onder Voorschoten met de A4 bij Wassenaar en Leiden. Eind 2022 moet de hele RijnlandRoute gereed zijn.

