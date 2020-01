Kiki Bertens naar tweede ronde Australian Open: 'Maar het was niet heel goed'

Bertens - die als negende is geplaatst in Australië - had moeite met het winnen van de openingsgame, maar walste daarna over Begu heen. Ze brak de service van de Roemeense twee keer en won de eerste set met 6-1.

Ook in de tweede set snoepte Bertens de eerste opslaggame van Begu af. Twee games later brak ze de Roemeense opnieuw en leek het duel beslist. Begu brak echter meteen terug en vervolgens werd het nog even spannend. Maar Bertens slaagde erin de ene break voorsprong te behouden: 6-4.

'Snel herpakt'

'Zij maakte veel fouten maar het was ook van mij niet heel goed' , vertelde Bertens na afloop. 'Ik had bij 3-0 in de tweede set ook een hele slechte game ertussen zitten. Niet om excuses te zoeken, maar de zon kwam toen net door wat problemen gaf met serveren. Gelukkig heb ik me snel herpakt.'

Bertens' volgende tegenstandster is de Australische Arina Rodionova. Zij schakelde de Oekraïense Katerina Bondarenko uit. Rodionova doet op een wildcard mee aan het grandslamtoernooi in Melbourne en is niet echt een hoogvlieger in het circuit. Dit is de eerste keer in haar carrière dat zij de tweede ronde van de Australian Open bereikt.

Arantxa Rus

Eerder in de ochtend wist ook Arantxa Rus zich te plaatsen voor de tweede ronde van de Australian Open. De tennisster uit Monster klopte de Poolse Magda Linette in drie sets.