Nurlaila Karim speelt Tina Turner: 'Een van de zwaarste rollen ooit'

De Haagse actrice Nurlaila Karim gaat de rol van muzieklegende Tina Turner vertolken in de musical TINA. Ze wisselt daarbij af met actrice Nyassa Alberta. 'De rol van Tina is een van de zwaarste rollen ooit, het is echt topsport. De actrice staat meer dan veertig scènes onafgebroken op het toneel, ze zingt 23 nummers, veel ook met dans en dan moet ze zich tussendoor ook nog vele malen verkleden', zegt producent Albert Verlinde. Op 9 februari gaat de show in première in het Beatrix Theater in Utrecht.

Ondanks de enorme hoeveelheid werk die de rol met zich meebrengt, zegt Nurlaila 'niets liever te doen'. Volgens Karim is het spelen van Turner een grote eer: 'Tina Turner, die ondanks alle obstakels in haar kracht blijft staan, is altijd een voorbeeld en inspiratiebron geweest.' Karim is altijd groot fan geweest van Turner en haar repertoire. Ze speelde in 2015 in haar eigen show Fourtuna, een ode aan Tina Turner. Ook Verlinde is enthousiast over Karim: 'Ik ben enorm blij met Nurlaila die de power en het talent heeft om deze zware rol te kunnen spelen.'

Karim, een ervaren actrice, is geen vreemde eend in de bijt in de musicalwereld. Zo had ze eerder rollen in grote producties zoals Mamma Mia!, On Your Feet, The Bodyguard en The Wiz, en mocht ze de hoofdrol vertolken in Les Misérables, Fame, Miss Saigon en Sister Act. Die rollen lijken in het niet te vallen bij de kans om Turner te spelen. 'Haar muziek geeft me kracht en ik zing niets liever dan dat. Ik kan zelfs zeggen dat dit mijn allergrootste droomrol is', aldus een enthousiaste Karim.

Records

TINA, officieel bekend als TINA - De Tina Turner Musical wordt geproduceerd door Stage Entertainment, het productiebedrijf van mediamagnaat Joop van den Ende. De musical ging in 2018 in het Aldwych theater in Londen in première. Het is de enige show over het leven van Turner, en de enige die door Turner zelf is geautoriseerd. De show heeft wereldwijd records gebroken, en is sinds november te zien op Broadway in New York. Op 9 februari 2020 zal de show voor het eerst in Nederland te zien zijn in het Beatrix Theater in Utrecht.