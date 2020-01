Twee leerlingen middelbare school Schoonhoven besmet met geelzucht

Ook op het Schoonhovens College in Schoonhoven zijn twee leerlingen besmet met hepatitis A, oftewel geelzucht. Dat blijkt uit een mail die ouders kregen van de school en uit informatie van de GGD. Een leerling zit op de school aan de Albert Plesmanstraat, de andere leerling aan de Vlisterweg. Eerder werd bekend dat de ziekte ook is uitgebroken op een basisschool in Schoonhoven.

In de mail van het Schoonhovens College staat welke algemene hygiëneregels er gelden op de school en hoe ouders de ziekte kunnen herkennen. Volgens de GGD wordt er op de middelbare school niet massaal ingeënt, omdat er in de directe omgeving van de leerlingen geen besmetting is ontdekt. Omdat middelbare scholieren beter op hun hygiëne letten dan kleine kinderen, is alleen voorlichting voldoende, zegt de GGD. De school zelf heeft nog niet gereageerd.

Wat de link is tussen de besmettingen op de basisschool en middelbare school is niet bekendgemaakt vanwege de privacy van de leerlingen. Op de basisschool wordt iedereen woensdag ingeënt tegen de ziekte. Volgens de GGD is de kans op besmetting bij jonge kinderen groter, want die letten niet uit zichzelf op hygiëne nadat ze bijvoorbeeld naar de wc zijn geweest.

Besmetting basisschool

Op basisschool De Vlieger zijn vier kinderen en een leerkracht ziek geworden door geelzucht. De geelzucht werd ontdekt nadat één van de kinderen ziek werd, vertelde directrice Mireille Bureman dinsdag tegen Omroep West. Waarschijnlijk is het kind ziek geworden in het buitenland.

De symptomen van hepatitis A bij kinderen zijn vermoeidheid, lichte koorts, soms pijn in de bovenbuik en misselijkheid. Bij volwassenen kan het ook zo zijn dat de huid en het oogwit een gele kleur krijgen. Er is geen medicijn tegen hepatitis A. De ziekte gaat vaak na een aantal weken vanzelf over, aldus het RIVM. Kinderen worden niet standaard ingeënt tegen geelzucht.

LEES OOK: Kinderen in Schoonhoven besmet met geelzucht, hele basisschool wordt gevaccineerd