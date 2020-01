Nog altijd getuigen gezocht van steekpartij waarbij Bilal Aydin overleed

Het rechercheteam dat onderzoek doet naar het steekincident waarbij de 20-jarige Bilal Aydin om het leven kwam, is nog steeds op zoek naar mensen die hebben gezien of gehoord wat er precies is gebeurd. De voetballer van HVV Laakkwartier kwam op zaterdagavond 21 december om het leven op de kruising van de Rijswijkseweg en de Goudriaankade in Den Haag.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 21 januari. Meer zaken zijn hier te vinden.

De 20-jarige Bilal was een bekende in de voetballerij. Hij speelde al sinds zijn jeugd voor de club in het Laakkwartier, had fans en was een geliefd persoon. Voor de familie en vrienden is zijn dood een enorme klap. Op eerste kerstdag hebben honderden mensen een herdenking bezocht.

De aanleiding voor het steekincident waarbij Bilal om het leven kwam, is nog onduidelijk. Een team van 25 rechercheurs onderzoekt de zaak en wil graag spreken met mensen die iets weten over het incident of hebben gezien of gehoord wat er precies gebeurde die zaterdagavond 21 december tussen 18.30 en 19.15 uur. Ook informatie over wat er voorafging aan het fatale steekincident is welkom. Uit onderzoek blijkt dat er mogelijk een ruzie heeft plaatsgevonden, die aanleiding is geweest tot de steekpartij.

Meerdere aanhoudingen

Er zijn verschillende personen aangehouden. Op dit moment zitten er nog twee verdachten vast. Omdat er meer mensen bij het incident betrokken waren, sluit de politie niet uit dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen.

Meerdere personen die mogelijk betrokken waren bij het incident zijn daarna de wijk Schipperskwartier in gevlucht. De politie hoopt dat er bewoners zijn die hier iets over kunnen vertellen.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem