Drie overvallen op geldlopers vermoedelijk gepleegd door dezelfde dadergroep

De eerste overval is op dinsdag 14 mei bij de Albert Heijn aan het Parijsplein in Den Haag. Die ochtend om 8.45 uur komt de geldwagen aan bij de supermarkt. Eén van de medewerkers stapt uit met koffers, waarin geldcassettes zitten. Hij gaat naar binnen om de geldautomaat in de winkel bij te vullen.

Op dat moment parkeert een zwarte BMW op de stoep en er stapt een man uit. Hij draagt een regenpak en heeft een grote tas bij zich. Hij rent de supermarkt in en bedreigt de geldloper met een wapen. Het slachtoffer gaat volgens de procedure meteen op zijn buik liggen. De overvaller pakt twee geldcassettes en rent binnen 20 seconden terug naar de auto. Die scheurt meteen weg.

De verdachte op het Parijsplein | Beeld: Politie

Bijna lege cassettes

De dader heeft een fout gemaakt: hij heeft twee bijna lege cassettes gepakt, die de geldloper net uit de automaat had gehaald. De volle, die er nog in moesten worden gestopt, zijn blijven staan. De buit is dus klein. Zo’n vier maanden later slaat vermoedelijk dezelfde dadergroep nog een keer toe. Op maandag 9 september om 9.00 uur arriveert een geldwagen bij de Albert Heijn aan de Dijkstraat in Honselersdijk.

Terwijl de geldloper de automaat bijvult, komt een zwarte Seat Leon het parkeerterrein op rijden. De chauffeur blijft in de auto zitten, twee andere mannen stappen uit. Ook nu dragen ze regenpakken. Ze rennen naar binnen, bedreigen de medewerker van het waardetransport en gaan er binnen 30 seconden vandoor met geldcassettes. Deze keer zijn het de volle, dus de buit is aanzienlijk groter.

De verdachten in Honselersdijk | Beeld: Politie

Personeel en klanten bedreigd

De derde overval is op maandag 21 oktober bij de Albert Heijn in winkelcentrum De Stede in Den Haag. Rond 8.15 uur komt een Volkswagen Golf het parkeerterrein aan de achterkant van de winkel op rijden. Er stappen drie mannen uit, die een rondje door de buurt lopen. Als het waardetransport om 8.45 uur arriveert, slaan ze toe. Twee mannen bedreigen de geldloper, die op dat moment net de geldautomaat open heeft gemaakt.

Deze keer hebben de daders hulp nodig van de medewerker van het waardetransportbedrijf om de cassettes uit de automaat en de beveiligde koffers te halen. Daardoor duurt de overval bijna twee minuten. Al die tijd wordt het slachtoffer bedreigd met een wapen. Ook personeel en klanten krijgen het wapen op zich gericht. Als de buit binnen is, rennen de overvallers naar de Golf en die rijdt hard weg over de Hengelolaan.

De verdachten aan De Stede | Beeld: Politie

Overvallers mogelijk getipt

In alle gevallen lijkt het dat de daders precies wisten waar en wanneer ze moesten toeslaan. De politie gaat er daarom van uit dat ze zijn getipt over de procedures en de werkwijze van het waardetransport. Vanwege de grote overeenkomsten tussen de overvallen houdt de recherche er rekening mee dat het gaat om een dadergroep die in wisselende samenstelling heeft gewerkt.

De daders dragen op het Parijsplein en in Honselersdijk regenpakken. Ze slaan steeds toe tijdens de tweede stop van de geldwagen van die dag, telkens rond 9.00 uur en steeds bij een Albert Heijn. Verder komen de daders steeds ongeveer een half uur voor de geldloper aan met hun auto.

Besmeurde biljetten

De cassettes waar het geld in zit, zijn beveiligd. Zodra ze met geweld worden geopend, wordt het geld besmeurd met kleurstof. Als er teveel inkt op zit, zullen afstortautomaten ze niet accepteren. Banken zijn hier alert op. Een aantal buitgemaakte biljetten is teruggevonden in gokkasten in de Schilderswijk in Den Haag.

Besmeurd geld | Foto: Politie

De politie weet inmiddels ook dat er is geprobeerd om de biljetten die minder vies zijn via afstortautomaten wit te wassen. Het geld is daarna op rekeningen van diverse geldezels gestort. Dat zijn mensen die hun rekening door criminelen laten gebruiken. Ook daar wordt onderzoek naar gedaan.

Verschillende aanhoudingen

Er zit schot in het onderzoek: er zijn diverse verdachten aangehouden die in het bezit waren van met verf besmeurd geld dat mogelijk bij de overvallen is gestolen. Twee mannen zijn aangehouden voor de deur van shishalounge de Mystery lounge in het centrum van Den Haag.

Daarnaast is op 10 december een 29-jarige man uit Den Haag aangehouden die bezig was een geldbedrag wit te wassen. De politie sluit niet uit dat hij ook betrokken is bij de overvallen of de overvallers kent. Hij is inmiddels weer vrij, maar blijft verdachte in deze zaak.

10.000 euro beloning

Met deze aanhoudingen is de zaak nog niet opgelost. De politie ontvangt graag informatie die naar de hele groep leidt. De hoofdofficier van Justitie in Den Haag heeft een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Naast het tonen van de bewakingsbeelden, is er ook informatie over de auto’s die de overvallers hebben gebruikt. In alle gevallen waren ze gestolen en hoort de politie het graag als iemand weet waar de auto's tussen het moment van de diefstal en de overvallen zijn geweest.

De eerste auto die op 14 mei gebruikt is, is een BMW 3 sedan met kenteken 59-NTJ-2. De BMW werd tussen 9 mei 15.00 uur en 10 mei 10.30 uur gestolen vanaf de Hebronstraat in Rotterdam. Opvallend is dat de wagen op 21 mei, een week na de overval, nog over de Blaak in Rotterdam reed.

De auto die op het Parijsplein is gebruikt | Beeld: Politie

Uitgebrande Seat

Op 9 september in Honselersdijk is een zwarte Seat Leon gebruikt, met het valse kenteken 99-ZGT-6. Dit kenteken hoort thuis op een Mercedes, die niets met de overval te maken heeft. De Seat is al in februari 2018 gestolen in Kleef in Duitsland en is na de overval in brand gestoken op de Gantellaan, ter hoogte van de Mariëndijk in Honselersdijk.

De auto die in Honselersdijk is gebruikt | Beeld: Politie

Vlakbij de auto is een flesje aangetroffen. Daar zat benzine in, waarmee de brand vermoedelijk is aangestoken. Op het flesje zijn sporen op aangetroffen, die naar het Nederlands Forensisch Instituut zijn gestuurd voor DNA-onderzoek. Ook zijn er sporen aangetroffen van de verf waarmee het gestolen geld is besmeurd.

Dit flesje is gevonden | Foto: Politie

Twee valse kentekenplaten

Bij de overval aan De Stede op 21 oktober is een Volkswagen Golf gebruikt, die op 7 oktober is gestolen vanaf de Nonnenweer in Werkendam. Er zat toen het originele kenteken 45-KXV-1 op. Kort na de overval werd de Golf aangetroffen op de Zuidwoldestraat in Den Haag met het valse kenteken 8-ZKH-39. Onder deze kentekenplaat zat een ander vals kenteken HL-266-B. Beide kentekens horen bij andere auto’s, die niets met de overval te maken hebben.

In de Golf zijn spullen gevonden, die niet van de rechtmatige eigenaar zijn. Die spullen worden door het NFI onderzocht op DNA-sporen.

De auto die aan De Stede is gebruikt | Beeld: Politie

De auto is gevonden met valse kentekenplaten | Foto: Politie

Vierde auto

Uit bewakingsbeelden maakt de politie op dat er nog een vierde auto is betrokken bij de reeks overvallen. Een kwartier voor de overval van 14 mei aan het Parijsplein rijdt de zwarte BMW van de daders op de Laan van Wateringse Veld. De bestuurder geeft met het knipperlicht een seintje aan een bordeauxrode Renault Scenic, die achter hem rijdt.

De bestuurder van de Scenic reageert meteen en parkeert in. De BMW rijdt door, maar komt even later terug en parkeert voor de Scenic. Daarna is te zien dat er iemand uit de Renault stapt en instapt bij de BMW. Die rijdt vervolgens naar de Albert Heijn waar de overval plaatsvindt. De Scenic is twee uur na de overval weer vertrokken via de Athenesingel. De politie is ook op zoek naar mensen die deze auto in verband kunnen brengen met de overvallen.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem