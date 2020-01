Leidse ouderen slachtoffer van mogelijk dezelfde inbrekers

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 21 januari. Meer zaken zijn hier te vinden.

De reeks inbraken met dezelfde werkwijze begint in september 2019. De meest recente aangifte is van zaterdag 11 januari dit jaar. Een 91-jarige vrouw ligt die nacht te slapen in haar huis aan het Kasteelhof, als er rond 3.15 uur ineens drie mannen in haar slaapkamer staan. Ze doorzoeken het huis en gaan er vandoor met sieraden van de vrouw.

Camera's bij de Julius Ceasarbrug hebben de drie verdachten gefilmd. Ze fietsen eerst vanaf de Kanaalweg over de brug richting het Kasteelhof, en komen ongeveer een half uur later weer terug. Eén van de mannen heeft op dat moment een tas in zijn handen of aan zijn stuur hangen. Het is moeilijk om ze te herkennen, maar de politie hoort het graag als iemand een vermoeden heeft wie het zijn.

De verdachten van de inbraak aan het Kasteelhof | Beeld: Politie

'We zijn van de politie'

Wat betere beelden zijn er van de verdachten van een inbraak op dinsdag 3 december aan de De Meij van Streefkerkstraat. Een 87-jarige man is rond 3.00 uur in zijn slaapkamer, als er plotseling drie mannen binnenkomen. Ze zeggen dat ze van de politie zijn en dat ze onderzoek komen doen, omdat er een inbraakmelding is gedaan. De mannen legitimeren zich niet: ze moeten eerst aan de slag, zo houden ze het slachtoffer voor.

De man is slecht ter been en kan zonder rollator bijna niet lopen. Hij blijft daarom op bed zitten en hoort hoe de mannen zijn hele huis doorzoeken. Kasten en lades worden open gemaakt. Eén van de inbrekers komt af en toe vragen hoe het met meneer gaat. Hij komt eigenlijk best aardig over op het slachtoffer.

Elektriciteit uitgeschakeld

Op een gegeven moment komen de inbrekers met de portemonnee van de man naar hem toe en vragen om de pincode van zijn pinpas en creditcard. Die hebben ze nodig om de passen te blokkeren, zeggen ze. Meneer geeft zijn code en dan vertrekken de drie. Maar niet voordat ze de elektriciteit in het huis uitschakelen, waardoor het slachtoffer in het pikdonker achterblijft. Met veel moeite weet hij een familielid te waarschuwen.

Later blijkt dat er een envelop met 500 euro is gestolen en de pinpas en creditcard van het slachtoffer zijn meegenomen. Met één van die passen is vervolgens geprobeerd te pinnen aan de De Sitterlaan. Maar omdat er drie keer een foute code wordt ingevoerd, lukt dat niet.

Drie mannen op twee fietsen

Op de beelden zijn de drie verdachten te zien. Ze rijden op twee fietsen: een damesfiets en een fiets met een gekleurde krat voorop. Eén van de drie probeert te pinnen en is het best in beeld. Hij draagt een jas van het merk The North Face en is even in zijn gezicht te zien. De anderen blijven verder van de camera en zijn daardoor minder goed in beeld. Mogelijk zegt de combinatie van de mannen en hun fietsen iemand iets.

De verdachten van de inbraak aan de De Meij van Streefkerkstraat | Beeld: Politie

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de reeks inbraken in Leiden-zuid inderdaad door dezelfde daders of dadergroep is gepleegd. De politie hoort het graag als iemand de mannen van de beelden herkent, of als er andere informatie is. De inbraken hebben veel impact op de slachtoffers: meerdere mensen geven aan dat ze zich erg bedreigd voelden en nog erg bang zijn.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem