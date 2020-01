Drie verdachten weggelopen na neerschieten Rijswijker in Schiedam

Vlak nadat een 26-jarige man uit Rijswijk is neergeschoten in een huis in Schiedam, zijn drie verdachten lopend vertrokken. De politie heeft bewakingsbeelden van de drie, die zijn gemaakt langs de vluchtroute. Omdat er een bloedspoor van zo'n 400 meter vanaf de woning is gevonden, zou het kunnen dat één van hen gewond is geraakt. Het slachtoffer is overleden na het schietincident.

Zaterdagavond 28 december even voor 19.30 uur krijgt de politie de melding dat er schoten zijn gehoord in de omgeving van de Boomgaardstraat in Schiedam. Agenten zien dat er een voordeur van een huis open staat. Binnen ligt een zwaar gewonde man. Ondanks de inzet van de hulpdiensten mag hulp niet meer baten en overlijdt de 26-jarige man uit Rijswijk.

Het onderzoek naar de aanleiding van het schietincident is nog in volle gang en alle informatie hierover is welkom. Vorige week is de 41-jarige bewoner van het huis aan de Boomgaardstraat aangehouden, maar daarmee is de zaak nog niet opgelost, zegt de politie.

Mogelijk opgepikt door auto

De drie personen die de politie zoekt, zijn gefilmd terwijl ze richting de Grote Markt lopen. Even later komen ze in beeld op de Ooievaarsteeg, vlakbij de Schie. Het onderzoeksteam vermoedt dat de drie daar mogelijk zijn opgepikt door een auto. Als de auto keert is te zien dat de ruiten aan de achterkant geblindeerd zijn. De politie wil graag weten wie er achter het stuur van de auto zat.

Er waren die zaterdagavond 28 december tussen 19.00 en 20.00 uur best wat mensen op de been in het centrum van Schiedam. Was u daar ook en zijn de drie personen u opgevallen, bijvoorbeeld doordat één van hen gewond was, laat dan van u horen. Ook als u ze denkt te herkennen of meer weet over de aanleiding van dit dodelijke schietincident, wil de politie u graag spreken.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem