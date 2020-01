Leidse Blues- en Jazzweek na veertig jaar nog springlevend

Colin van Gestel is tegenwoordig de drijvende kracht achter de jazzweek. Zo’n zeven jaar geleden pakte hij de draad op nadat de oorspronkelijke initiatiefnemer, Dick Wansink, was overleden. 'De jazzweek heeft verschillende gezichten gekend', zegt Van Gestel. 'Want de stad is in die veertig jaar veranderd, dus de jazzweek ook. Het is wel nog steeds echt een Leids evenement waar mensen na 3 oktober al naar uit kijken. Vooral de kroegentocht is altijd een groot succes.'

Muziekliefhebber en gelegenheids-dj Fons Delemarre schreef de introductie van het programmaboekje. Hij herinnert zich het begin van de jazzweek nog. 'Jazzcafé The Duke was toen wereldberoemd in Leiden, maar ook in Nederland. En eigenaar Dick Wansink gaf daar muzikanten de gelegenheid om te spelen. Hij was de initiatiefnemer en eigenlijk nog steeds de inspirator van de jazzweek in Leiden.'

Familie Dulfer kind aan huis

Op het podium van The Duke speelden in de loop der jaren honderden bands. Hans Dulfer en dochter Candy waren er regelmatig, maar ook Rosa King en Pim Jacobs waren er kind aan huis.

Nieuw dit jaar is dat de Lutherse Kerk tijdelijk wordt omgedoopt tot bioscoop, waar de liefhebber kan gaan kijken naar jazzfilms. Terug van weggeweest zijn de borrelbusjes waarmee bezoekers zich kunnen verplaatsen van kroeg naar kroeg tijdens de kroegentocht op woensdagavond.

