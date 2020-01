Beheerder over ontruiming illegaal pension in kerk: 'Je hart breekt als je die mensen ziet staan'

Bij de actie troffen Pandbrigade en politie in de parochiewoning van de kerk in de wijk Rustenburg en Oostbroek dertig slaapplaatsen voor arbeidsmigranten. Hierdoor ontstond, aldus de gemeente, 'een levensgevaarlijke situatie': de elektrische installatie was overbelast met als gevolg een groot risico op brand. In de kerk zelf werden nog eens tien provisorische kamertjes met veertien slaapplaatsen gevonden. Vluchtwegen ontbraken en ook hier was de elektrische installatie overbelast.

De Pandbrigade onderzoekt de situatie in de Theresiakerk en wie hierbij betrokken zijn geweest. Wel werd duidelijk dat de arbeidsmigranten honderd euro per week moesten betalen.

Voorlopig kerk niet gesloopt

De Theresiakerk aan de Apeldoornselaan in Den Haag wordt al jaren niet meer gebruikt voor erediensten. De parochie heeft het pand daarom verkocht aan een projectontwikkelaar. Die wil het slopen en woningen en een supermarkt op de vrijkomende plek bouwen. De buurt ziet dat niet zitten en heeft een eigen plan gemaakt. Daarom heeft de gemeente besloten dat het gebouw voorlopig nog niet mag worden gesloopt.

In opdracht van de eigenaar zorgt het Haagse bedrijf Bewaakt en Bewoond voor het tijdelijke beheer. Volgens Zwolsman had hij de kerk weer in bruikleen gegeven aan een ondernemer waarmee hij lang zaken doet, de eigenaar van een aantal winkels die tijdelijk een opslag nodig had. 'Ik ken hem al jaren en het ging altijd goed.'

Regelmatig inspectie in kerk

De ondernemer vroeg Zwolsman ook of er in de pastorie van de kerk, eventueel plek was voor twee mensen om te slapen. Dat kon, maar dat wel op de begane grond. En dat zou zo ook officieel zijn gegaan.

Erbarmelijke leefomstandigheden in de Theresiakerk | Foto: Haagse Pandbrigade

Met regelmaat inspecteerde de beheerder ook de kerk en de woning. Daarbij trof hij nooit verdachte zaken aan, zegt Zwolsman. De laatste keer was hij er nog rond kerst, waarbij hij de gebruiker informatie gaf over de protocollen voor incidenten bij Oud en Nieuw. Waarbij hij wel aantekent dat de inspectie – volgens de daarvoor geldende normen – altijd van tevoren werd aangekondigd en dat er bepaalde delen van de kerk en de woning waren afgesloten omdat ze niet veilig waren en er wellicht asbest aanwezig was. 'De deuren naar de eerste en tweede verdieping waren altijd op slot.' En volgens Zwolsman waren nu juist daar de kamertjes getimmerd waar de pandbrigade en politie de slaapplekken voor de arbeidsmigranten aantroffen. 'Achteraf had ik misschien moeten constateren dat de sloten ook vervangen waren.'

'Ik probeer juist altijd te helpen'

De andere slaapplekken werden in de kelder van de kerk aangetroffen. Die was ook via de pastorie bereikbaar gemaakt. Ook liepen water- en elektriciteitsleidingen van die woning naar beneden.

Zwolsman zegt totaal verrast te zijn over wat hij samen met de Pandbrigade en politie aantrof. 'Dan sta je daar op een donderdag met je goede gedrag. Is er misbruik van je gemaakt door iemand die je al jaren kent.' Want, zegt hij: 'Ik zit al tien jaar in dit vak. Ik probeer mensen die moeilijk een woning kunnen vinden, juist altijd te helpen.'

'Nood is zo hoog'

De mensen die in de kerk sliepen zouden eigenlijk binnen een uurtje hun spullen moeten pakken, zodat de gemeente de kerk en woning konden verzegelen. 'Maar ze waren vanuit het stadhuis heel aardig: ze kregen iets meer tijd. Maar het was zo triest, zo zielig om dat te moeten zien.'

Erbarmelijke leefomstandigheden in de Theresiakerk | Foto: Haagse Pandbrigade

Wel onderstreept de situatie volgens Zwolsman hoe ernstig de situatie op de woningmarkt is. 'De nood is zo hoog. En helaas wordt je door dit soort dingen met je neus op de feiten gedrukt. Daarom vind ik het ook onbegrijpelijk dat er mensen in die buurt zijn die willen voorkomen dat de kerk plaats maakt voor woningen, omdat ze hem willen behouden als landmark.'

