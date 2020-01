Weduwe Riet per ongeluk doodverklaard door gemeente Rijswijk

Weduwe Riet Mullekes kreeg de schrik van haar leven toen ze een brief van de gemeente Rijswijk in haar brievenbus kreeg. De gemeente condoleerde haar man Koos met het verlies van zijn vrouw. Het probleem? Koos Mullekes is in oktober 2019 onverwachts overleden en Riet is nog springlevend. 'Ik word hier zeer droevig van', vertelt een onthutste Riet aan Omroep West.

Het is een erg pijnlijke fout in een voor Riet onzekere tijd: 'Eerst mijn man plotseling overleden, en nu dit? Het wordt me gewoon te veel. Veel te veel. Ik weet niet of ik mijn AOW nog krijg. Ik weet niet of ik mijn scootmobiel van de gemeente mag houden. Ik weet niet of ik in mijn huis mag blijven wonen. Ik heb nog geen idee wat de verdere consequenties zijn.' Riet laat weten ten einde raad te zijn, maar veel steun te krijgen uit haar omgeving.

Vriendinnen en buurtbewoners leven mee met Riet: 'Zij zijn mijn steun en toeverlaat'. Over de gemeente heeft ze weinig goeds te zeggen: 'Ik ben enorm teleurgesteld in de gemeente Rijswijk'. De 72-jarige weduwe zegt telefonisch excuses te hebben gekregen van de gemeente, maar daar niet tevreden mee te zijn.

'Menselijke fout'

Wethouder Björn Lugthart van de gemeente Rijswijk is zo geschrokken van de brief dat hij dinsdag persoonlijk bij Riet is langsgekomen om zijn excuses aan te bieden. 'De hele gemeente is hier enorm van geschrokken. Er is een fout gemaakt die niet gemaakt had moeten worden. Dat is een menselijke fout geweest.' Lugthart heeft Riet toegezegd om de consequenties van de fout tot op de bodem uit te zoeken. 'We gaan kijken of dit verder gaat dan alleen de brief en zo ja, dan gaan we dat meteen rechtzetten.'

Riet is blij met het bezoek van wethouder Lugthart. 'Ik vind het heel fijn, en ik kende hem als klein jongetje al. Hij fietste altijd samen met zijn zusje langs mijn huis.' Desalniettemin zegt Riet dat de zaak niet voorbij is met het bezoek van Lugthart: 'Ik denk dat degene die die brief heeft geschreven zijn excuses moet aanbieden. Voorlopig,' zegt Riet, 'ben ik even klaar met de gemeente Rijswijk.'

Rouwproces

De man van Riet, Koos Mullekes, overleed onverwachts op 10 oktober 2019 op 77-jarige leeftijd. 'Op 9 oktober waren wij 50 jaar getrouwd. Toen heb ik een keurige brief gekregen van de burgemeester.' Volgens Riet heeft ze destijds bevestiging van de gemeente gekregen van het overlijden van haar man. 'Het doet me vreselijk veel pijn. Dit is met geen woorden te beschrijven', gaat Riet verder. 'Ik zit nog in het rouwproces om mijn man. Ik heb gelukkig hele lieve buren en goede vrienden.'