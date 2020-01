Hagenaars en man uit Leiden vast in onderzoek naar mensensmokkel met koelwagens

In Den Haag, Leiden en Krimpen aan den IJssel zijn dinsdagochtend vier personen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De mannen maken deel uit van een mensensmokkelnetwerk dat volgens de Franse politie zo'n 700 personen in koelwagens of boten heeft overgezet naar Engeland.

Het onderzoek is in de zomer van 2018 begonnen in Frankrijk, naar aanleiding van mensensmokkel van Frankrijk naar Engeland. Migranten zouden op rustplaatsen voor vrachtwagens in koelwagens richting Engeland worden verstopt of vanaf Calais in rubberboten worden overgevaren. Voor zo'n overtocht betaalden migranten zo'n 5000 euro. In totaal zouden de mensensmokkelaars ongeveer 4 miljoen euro hebben verdiend.

In het Franse onderzoek doken Nederlandse kentekens op en een belangrijke tak van het netwerk bleek gevestigd in Den Haag. Twee van de aangehouden mannen, een 51-jarige man uit Den Haag en een man van 36 jaar uit Krimpen aan den IJssel, zouden betrokken zijn geweest bij mensensmokkel vanuit Frankrijk en daarin een faciliterende rol hebben gespeeld. Zo zou een van hen een rubberen boot hebben gekocht die vervolgens vanuit Calais werd gebruikt. In Frankrijk worden zij verdacht van betrokkenheid bij het netwerk dat daar is opgerold. Deze verdachten zullen worden overgeleverd aan Frankrijk, waar dinsdag nog meer aanhoudingen zijn verricht.

Vreemdelingen gevonden bij doorzoekingen

De twee andere verdachten, een 39-jarige man uit Den Haag en een 42-jarige man uit Leiden, zullen in Nederland worden berecht. Zij worden verdacht van het smokkelen van migranten naar Nederland. Bij alle vier de verdachten is na hun aanhouding een doorzoeking geweest. Daarbij werden meerdere vreemdelingen aangetroffen zonder rechtmatig verblijf.

Ook een eetgelegenheid in Den Haag lijkt een rol te hebben gespeeld in het mensensmokkelnetwerk. Het zou een vaste ontmoetingsplaats zijn geweest voor leden van het netwerk en personen die gesmokkeld wilden worden. Bij een bestuurlijke controle van de gelegenheid werden verschillende misstanden aangetroffen waarop bestuurlijke maatregelen zijn getroffen. Om welke eetgelegenheid het gaat, is niet bekend.

Ondergronds bankieren

Tijdens het onderzoek waren er ook aanwijzingen dat een 36-jarige man uit De Lier zich zou bezighouden met een vorm van ondergronds bankieren buiten het zicht van de overheid, dat in Nederland strafbaar is. Mogelijk werd via deze bankier ook het geld voor de mensensmokkel overgedragen.

Deze man uit De Lier heeft ook twee belwinkels waar eerder al onderzoek in werd gedaan door de politie. Daar zijn onder meer telefoons en USB-sticks in beslag genomen. De man is niet aangehouden, maar er zal later worden beslist of hij wordt vervolgd. Verder onderzoek aan de telefoons en gegevensdragers moet eerst uitwijzen of de man zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan witwassen ten behoeve van mensensmokkel.

